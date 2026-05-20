JAKARTA - Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap 20 Mei sebagai momentum untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Momen ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga rasa nasionalisme serta semangat gotong royong di tengah perkembangan zaman.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi simbol bangkitnya kesadaran nasional rakyat Indonesia melawan penjajahan.
Selain mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajang untuk menyebarkan pesan positif dan semangat persatuan melalui ucapan inspiratif di media sosial maupun kepada keluarga dan teman.