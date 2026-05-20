HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Ucapan Hari Kebangkitan Nasional 2026 Penuh Semangat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:57 WIB
JAKARTA - Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap 20 Mei sebagai momentum untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Momen ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga rasa nasionalisme serta semangat gotong royong di tengah perkembangan zaman.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi simbol bangkitnya kesadaran nasional rakyat Indonesia melawan penjajahan.

Selain mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajang untuk menyebarkan pesan positif dan semangat persatuan melalui ucapan inspiratif di media sosial maupun kepada keluarga dan teman.

Ucapan Hari Kebangkitan Nasional 2026

  1. Di era digital, kebangkitan nasional berarti cerdas dalam bertindak dan bijak bermedia sosial.
  2. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari terus berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia.
  3. Hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan bangsa.
  4. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik.
  5. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Saatnya generasi muda menjadi motor perubahan bangsa.
  6. Mari hidupkan semangat persatuan dan gotong royong demi masa depan Indonesia.
  7. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan.
  8. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk bangkit.
  9. Jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus berkembang dan pantang menyerah.
  10. Kebangkitan sejati dimulai dari kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
  11. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup dalam karya dan tindakan nyata.
  12. Bersatu dalam keberagaman adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia.
  13. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari bangkit menghadapi tantangan dengan optimisme.
  14. Indonesia maju lahir dari generasi yang berani bermimpi dan bekerja keras.
  15. Bangkitkan semangat nasionalisme untuk menjaga persatuan dan kemajuan negeri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

