JAKARTA – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka perguruan tinggi, yang bisa menjadi pilihan tempat kuliah bagi mahasiswa baru. Di Indonesia terdapat 9 perguruan tinggi milik BUMN yang bergabung menjadi Aliansi Perguruan Tinggi BUMN ( APERTI BUMN).

APERTI BUMN yang berdiri pada 2017 adalah perkumpulan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan menjadi wadah bagi seluruh perguruan tinggi anggotanya untuk bersinergi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BACA JUGA:Â Daftar Universitas Milik BUMN, Bisa Jadi Pilihan untuk Kuliah!Â

Mengutip dari laman resmi APERTI BUMN, perguruan tinggi yang tergabung dalam APERTI BUMN ini telah memiliki spesialisasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri.

Misalnya, IT PLN yang memiliki spesialisasi di bidang ketenagalistrikan, TEL-U di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan juga Universitas Pertamina di bidang energi.

Kemudian ada STIMLOG yang spesialis di bidang manajemen logistik, transportasi dan rantai pasok, UISI di bidang bisnis dan teknologi persemanan, serta Poltekpos di bidang logistik, supply chain management & e-commerce.

BACA JUGA:Â Erick Thohir Ingin CSR BUMN Diberikan untuk Pendidikan hingga UMKM

Anggota APERTI BUMN juga ada ITTS yang memiliki keunggulan di bidang teknologi komunikasi dan BRI Institute di bidang teknologi keuangan digital (digital financial technology) dan technopreneurship.

Kelebihan yang sama-sama dimiliki oleh perguruan tinggi yang tergabung dalam APERTI BUMN ini adalah kedekatannya dengan industri, yang memungkinkan anggotanya berkolaborasi untuk mengimplementasikan konsep Triple Helix (Academic, Business, and Government).

Berikut ini sembilan perguruan tinggi dibawah APERTI BUMN yang wajib disimak sebagai pilihan kampus untuk melanjutkan kuliah bagi calon mahasiswa baru.

1. Universitas Pertamina Universitas Pertamina di bawah naungan PT Pertamina berkedudukan di Jakarta. Universitas Pertamina membuka 6 fakultas dan 15 program studi.

2. Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Salah satu anggota APERTI BUMN ini berada di bawah naungan PT Semen Indonesia dan berpusat di Gresik, Jawa Timur. UISI memiliki 3 fakultas dan 10 program studi.

3. Telkom University Telkom University di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia. Kampus yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat ini memiliki 7 fakultas dan 30 program studi.

4. IT Telkom Surabaya (ITTS) Kampus ini juga berada di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia dan berpusat di Surabaya, Jawa Timur. ITTS memiliki 7 program studi.

5. Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) STIMLOG berada di bawah naungan PT Pos Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. STIMLOG menyediakan dua program studi.

6. Institut Teknologi PLN (IT PLN) IT PLN adalah perguruan tinggi dibawah koordinasi PT PLN dan berada di Jakarta. IT PLN memiliki 7 program studi.

7. Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) Poltekpos memiliki 4 program studi Diploma 4 dan 5 program studi Diploma 3. Poltekpos berada di bawah wewenang PT Pos Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

8. Institut Teknologi dan Bisnis BRI (BRI Institute) BRI Institute di bawah naungan PT Bank Rakyat Indonesia dan bisa menjadi pilihan kuliah di Jakarta. BRI Institute memiliki 6 Program Studi.

9. Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) Sesuai dengan namanya, ITTP berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. ITTP yang berada di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia ini memiliki 3 Fakultas dan 11 program studi.