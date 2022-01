JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan universitas Indonesia terpopuler di media sosial versi 4 International College & Universities (4ICU) UniRank 2021 pada platform facebook dan instagram.

Pemeringkatan kepada perguruan tinggi di Indonesia yang diberikan sejumlah persyaratan seleksi uniRank. Kriteria tersebut yakni dilisensikan dan/atau diakreditasi oleh organisasi terkait pendidikan tinggi Indonesia yang sesuai.

Selanjutnya, menawarkan setidaknya gelar sarjana empat tahun atau gelar pascasarjana (gelar master atau doktoral), serta memberikan kursus terutama dalam format pendidikan tradisional, tatap muka , non jarak jauh.

Dalam pemeringkatan tersebut UGM berada di peringkat pertama sebagai perguruan tinggi dengan jumlah like Facebook terbanyak pada Februari 2021 dengan total mencapai 446.257 ribu likes pengguna Facebook. Adapun jumlah rata-rata komentar per posting 3.34, jumlah rata-rata share per posting 12.68 dan jumlah rata-rata reaksi per postingan 263.14.

Melalui akun Facebook, UGM secara rutin memposting berita-berita terbaru yang diunggah di laman resmi ugm.ac.id. Konteks tersebut berupa artikel terkait acara terbaru UGM, edukasi serta ragam tips menarik.

Berikutnya, pada platform instagram UGM masuk dalam rangking tertinggi dengan follower mencapai 781.814 ribu di akhir April 2021. Sementara itu jumlah postingan sebanyak 1.545.

Sama halnya seperti akun Facebook, pada akun Instagram UGM memposting berbagai informasi tentang kegiatan kampus, tips, edukasi, hingga live streaming untuk menginformasikan kebijakan, program, kehidupan kampus, serta informasi penting lainnya.

Sekretaris Rektor UGM Drs. Gugup Kismono menyampaikan, pencapaian UGM ini merupakan apresiasi atas kinerja yang dilakukan UGM khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial facebook dan instagram. “Peringkat ini menunjukkan popularitas UGM yang cukup baik dari jumlah like Facebook dan follower Instagram,” katanya melansir laman resmi UGM di ugm.ac.id, Kamis (20/1/2022). Menurut Gugup pengelolaan laman dan media sosial semakin penting bagi institusi untuk pengembangan citra sekaligus bentuk adaptasi dalam melakukan komunikasi publik. Perkembangan teknologi yang berjalan sangat pesat menuntut setiap institusi termasuk perguruan tinggi untuk cepat merespon dan melakukan penyesuaian diri. Karenanya dengan pengelolaan media sosial sebagai wahana penyampaian informasi diharapkan berbagai informasi penting bisa secara efektif menjangkau masyarakat luas terutama generasi millenial. Kedepan UGM akan terus beradaptasi dengan melakukan berbagai penyesuaian penggunaan bauran media komunikasi. Dengan begitu informasi yang disampaikan dapat semakin menjangkau generasi muda namun tidak meninggalkan generasi sebelumnya. “UGM akan terus bekerja keras dan melakukan perbaikan dengan melibatkan berbagai unit kerja dan mitra untuk mewujudkan pelayanan yang baik bagi pemangku kepentingan,” jelasnya.