JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) GreenMetric World University Rankings 2021 kembali diumumkan. Ada total 20 perguruan tinggi di tanah air dan luar negeri yang masuk daftar Kampus Berkelanjutan Terbaik di dunia dan Indonesia.

Tahun ini UI GreenMetric World University Rankings 2021 memberikan predikat Wageningen University & Research, Belanda sebagai Kampus Berkelanjutan Terbaik di dunia. Disusul Nottingham University, Inggris dan University of Groningen, Belanda pada peringkat ketiga. Sedangkan Kampus Berkelanjutan Terbaik di Indonesia ialah UI, diikuti Undip dan UGM.

UI GreenMetric merupakan inovasi UI yang telah dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus.

Kini, UI GreenMetric World University Rankings semakin mendunia dan semakin banyak diikuti oleh perguruan tinggi di berbagai negara. Pada tahun ini, jumlah peserta mencapai 956 universitas dari 80 negara di dunia, bertambah dari sebelumnya (2020) sebanyak 912 Perguruan Tinggi dari 84 negara.

Beberapa negara yang baru bergabung di 2021 adalah Ghana, Honduras, Hong Kong, Turkmenistan, Nigeria dan Curacao. Di Indonesia, terdapat 101 Perguruan Tinggi yang berpartisipasi dalam UI GreenMetric.

Penilaian UI GreenMetric 2021 dilandasi atas tiga pilar, yakni Lingkungan hidup, Economi, dan sosial dengan bobot indikator penilaian yang terdiri atas Keadaan dan Infrastruktur Kampus (15%), Energi dan Perubahan Iklim (21%), Pengelolaan Sampah (18%), Penggunaan Air (10%), Transportasi (18%), serta Pendidikan dan Riset (18%).

Selain daftar 10 kampus berkelanjutan terbaik di dunia UI GreenMetric juga memberikan penghargaan khusus. Yakni The 2021 Most Sustainably Improved University dan The 2021 Most Active National Coordinator of UI Greenmetric World University Rankings Network.

Kemudian, The 2021 Most Sustainably Innovative University dan The 2021 Best New Participating University.

Berdasarkan siaran pers, Rabu (15/12/2021) berikut ini adalah daftar lengkap Kampus Berkelanjutan Terbaik di Dunia berdasarkan UI GreenMetric World University Rankings 2021 dan juga perguruan tinggi penerima penghargaan khusus.

1. Wageningen University and Research, Belanda

2. Nottingham University, Inggris

3. University of Groningen, Belanda

4. Nottingham Trent University, Inggris

5. University of California, Amerika Serikat

6. Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Appliec Sciences), Jerman

7. Leiden University, Belanda

8. University of College Cork, Irlandia

9. University of Connecticut, Amerika Serikat

10. Universidade De Sao Paulo, Brazil.

The 2021 Most Sustainably Improved University: Tilburg University, Belanda

The 2021 Most Active National Coordinator of UI GreenMetric World University Rangkings Network-Indonesia: Universidade De Sao Paulo, Brazil

The 2021 Most Sustainably Innovative University: National Pingtung University of Science and Technology

The 2021 Best New Participating University: Cairo University, Mesir .