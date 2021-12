JAKARTA - Jodoh bisa datang dari mana saja. Mungkin hal itulah yang terjadi dengan seorang pria bernama Fahmy Habibullah, seorang bos di sebuah startup. Berawal dari mencari anak magang, dia malah menemukan jodohnya.

Cerita ini dibagikan langsung oleh Fahmy di akun Twitter-nya, @fahmyhaa. Dia mengikuti tren from this to this.

Dalam postingannya, dia menunjukkan direct message atau pesan ke akun media sosial Novita yang ingin diajaknya bergabung sebagai anak magang di perusahaan tempatnya bekerja.

Novia pun menyambut positif tawaran magang sebagai UI/UX design itu. Dia mengatakan siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Tanggal percakapan tersebut tertera 6 April, namun tak diketahui tahun berapa.

Nah, di foto 'to this', keduanya berpose saat bertunangan. Novia memamerkan cincin tunangan di jarinya.

Postingan tersebut lantas viral di Twitter, sudah disukasi lebih dari 4 ribu orang dan 364 kali dicuit ulang.

Komentar ucapan selamat pun banyak dituliskan netizen. Salah satunya dari akun @veeiuix. "Wiiiii uwu banget kak Fahmy congrats Partying face semoga lancar sampai hari H. Me be like: aku kapan ya aku kapan ya," tulisnya.