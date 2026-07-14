Kurangi Sampah, SD di Tangsel Wajibkan Siswa Bawa Botol Minum dari Rumah

TANGERANG SELATAN – UPTD SD Negeri Keranggan, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), terus memperkuat komitmennya menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Setelah meraih predikat Adiwiyata tingkat Provinsi Banten, sekolah itu kini menargetkan penghargaan Adiwiyata Nasional pada 2026.

Target tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan lingkungan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Program-program yang ada tidak hanya diarahkan untuk menciptakan sekolah yang bersih dan hijau, tetapi juga membentuk kebiasaan serta karakter peduli lingkungan pada peserta didik.

"Melalui program ini, sekolah menanamkan karakter peduli lingkungan, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta alam kepada seluruh peserta didik," tutur Kepala UPTD SDN Keranggan, Jajang Hidayat, Selasa (14/07/26).