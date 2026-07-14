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HOME EDUKASI SEKOLAH

Kurangi Sampah, SD di Tangsel Wajibkan Siswa Bawa Botol Minum dari Rumah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:05 WIB
Kurangi Sampah, SD di Tangsel Wajibkan Siswa Bawa Botol Minum dari Rumah
SD Negeri Keranggan di Tangsel
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TANGERANG SELATAN – UPTD SD Negeri Keranggan, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), terus memperkuat komitmennya menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Setelah meraih predikat Adiwiyata tingkat Provinsi Banten, sekolah itu kini menargetkan penghargaan Adiwiyata Nasional pada 2026.

Target tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan lingkungan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. 

Program-program yang ada tidak hanya diarahkan untuk menciptakan sekolah yang bersih dan hijau, tetapi juga membentuk kebiasaan serta karakter peduli lingkungan pada peserta didik.

"Melalui program ini, sekolah menanamkan karakter peduli lingkungan, tanggung jawab, gotong royong, dan cinta alam kepada seluruh peserta didik," tutur Kepala UPTD SDN Keranggan, Jajang Hidayat, Selasa (14/07/26).

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Topik Artikel :
sekolah sampah SD
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