Wamendiktisaintek Stella Christie Pindahkan Sekolah sang Anak dari China ke Indonesia, demi Dekat dengan si Kecil

Wamendiktisaintek Stella Christie pindahkan sekolah anak dari China ke Indonesia. (Foto: Instagram Stella Christie)

JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) RI, Stella Christie, memutuskan memindahkan putranya, Bayu Czech, dari sekolah di Beijing, China, ke Jakarta. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga menjalani kehidupan terpisah selama sekitar 1 tahun 8 bulan sejak Stella menerima amanah sebagai wakil menteri.

Alhasil, Stella turut merasakan kerepotan mengantar Bayu Czech di hari pertama sekolah yang jatuh pada Senin 13 Juli 2026. Video Wamen Stella mengantar putranya ke sekolah pun viral di media sosial dan mendapat komentar beragam dari netizen.

1. Pindahkan Sekolah sang Anak

Bayu Czech sebelumnya diketahui bersekolah di sekolah dasar negeri di Beijing. Kini, dia resmi melanjutkan pendidikan sebagai siswa kelas 4 SD di Jakarta.

Saat Stella ditunjuk Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengabdi sebagai Wakil Menteri Diktisaintek, Bayu baru memulai pendidikan kelas 2 SD di Beijing. Alhasil, keluarga memutuskan sang anak tetap melanjutkan sekolah di China.

Bayu tinggal bersama sang ayah, Bartłomiej "Bartek" Czech, selama melanjutkan sekolahnya di China. Pasalnya, suami dari Stella tersebut diketahui merupakan profesor fisika di Tsinghua University.