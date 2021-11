BANDUNG - Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) meraih akreditasi dari lembaga akreditasi Internasional khusus sekolah bisnis dari The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Akreditasi internasional ini melengkapi kualitas pendidikan di Indonesia berstandar internsional. Apalagi, kurang dari enam persen sekolah bisnis yang berhasil memperoleh akreditasi dari AACSB.

"Alhamdulillah hari ini AACSB menambah jumlah program studi yang terakreditasi internasional untuk ITB sebagai suatu institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bisnis, khususnya di SBM," kata Rektor ITB Reini Wirahadikusumah.

Menurut dia, hingga saat ini, untuk program-program studi yang berada di 12 fakultas atau sekolah di ITB telah 34 atau 25% terakreditasi internasional dan 59 atau 43% mendapatkan predikat unggul dari BAN-PT.

Setelah mendapat akreditasi ini, pihaknya akan menindaklanjuti arahan dari para reviewers AACSB yaitu mensinergikan berbagai kekuatan kompetensi dan keilmuan untuk menjawab tantangan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat Indonesia.

Salah satunya dengan mendorong pembentukan beberapa program studi di tingkat magister yang multi-disiplin, sehingga SBM dan sekolah atau validitas lainnya, akan lebih meningkatkan relevansinya. "Sinergi di berbagai aktivitas sivitas akademika ITB akan didukung oleh sistem manajemen kampus terintegrasi yang sedang kami upayakan sampai dengan beberapa tahun ke depan. Insyaa Allah,” ujar Rektor. Executive Vice President and Chief Accreditation Officer of AACSB Stephanie M. Bryant mengatakan, AACCB menerapkan standar tinggi dalam memberikan akreditasi bagi sekolah bisnis sehingga hanya sedikit sekolah yang memperolehnya. Sebanyak 890 institusi di 58 negara telah mendapat akreditasi dari AACSB. "AACSB memberikan akreditasi bagi sekolah bisnis yang terbukti sangat unggul pada semua hal, termasuk pengajaran, penelitian, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mahasiswa," kata Bryant, Selasa (16/11/2021). Selain itu, akreditasi diberikan kepada sekolah bisnis yang fokus mewujudkan misinya, menciptakan inovasi dan memberikan dampak bagi banyak pihak. Hanya sekolah bisnis yang memiliki sumber daya cukup dan berkomitmen memberikan edukasi terbaik bagi mahasiswa yang bisa meraih akreditasi dari AACSB. Bryant pun memberikan selamat kepada SBM ITB, termasuk kepada dekan, dosen, staf dan mahasiswa, atas raihan akreditasi tersebut. "Komitmen SBM ITB untuk mendapatkan akreditasi merupakan refleksi dari dedikasinya memberikan dampak baik, tak hanya bagi mahasiswa, alumni dan komunitas bisnis, tetapi juga untuk industri," ujar Bryant. Sementara itu, Dekan SBM ITB Prof. Utomo Sarjono Putro mengatakan, pencapaian ini merupakan kerja keras dari para dosen, staf, dewan sekolah, mitra industri, mitra universitas, mahasiswa, dan alumni yang berdedikasi. "Kami bangga dan merupakan kehormatan SBM ITB telah menerima akreditasi dari AACSB. SBM ITB berharap bisa berkolaborasi bersama sekolah bisnis lain di dunia untuk berinovasi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan global," ujarnya. AACSB merupakan lembaga akreditasi bagi sekolah bisnis yang berdiri sejak 1916. AACSB menghubungkan para mahasiswa, pengajar dan pelaku bisnis seluruh dunia. AACSB hadir di 100 negara.