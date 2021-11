JAKARTA-US News Best Global Universities 2022 mengumumkan jajaran perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat 4 perguruan tinggi yang masuk dalam daftar tersebut.

U.S. News Best Global Universities 2022 melakukan pemeringkatan dari lembaga perguruan tinggi di Amerika Serikat dan lebih dari 90 negara lain. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan 13 indikator yang mengukur kinerja penelitian akademis dan reputasi global serta regional masing-masing perguruan tinggi.

Selain itu, pemeringkatan US News juga mencakup indikator kolaborasi internasional, konferensi, dan total sitasi. Adapun, 13 indikator yang mengukur pemeringkatan tersebut. Diantaranya Global research reputation (12.5%), Regional research reputation (12.5%), Publications (10%), Books (2.5%), Conferences (2.5%) dan lain sebagainya.

Dari hasil pemeringkatan berdasarkan 13 indikator itu, Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat pertama sebagai kampus terbaik di Indonesia.

Pemeringkatan US News tersebut juga menempatkan UI pada posisi ke-15 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-217 di Asia.

Selain UI, ada 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang masuk peringkat US News Best Global Universities 2022. Berikut ini daftarnya melansir laman usnews.com/education/best-global-universities/:

1. Universitas Indonesia (UI)

Global score: 42.4

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

Global score: 31.2

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Global Score: 31.2

4. Institut Pertanian Bogor (IPB)

Global Score: -

UI sendiri pada salah satu area subjek yakni Clinical Medicine menjadi satu-satunya subjek Clinical Medicine di Indonesia yang berhasil masuk pada US News Best Global Universities by Subject.

UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-389 di dunia sebagai Best Universities for Clinical Medicine.

Demikian 4 kampus terbaik di tanah air versi US News Best Global Universities 2022. Adakah kampusmu yang masuk peringkat?