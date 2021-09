JAKARTA - Jepang menjadi salah satu negara tujuan mahasiswa asing untuk kuliah disana dengan beasiswa. Hal ini karena perguruan tinggi di Jepang menyediakan program kelas internasional dengan pengantar berbahasa Inggris. Salah satunya ditawarkan oleh Universitas Hokkaido.

Melansir laman portal edukasi Ruang Guru di ruangguru.com, Kamis (23/9/2021), universitas negeri di negara sakura yang telah berusia 145 tahun dan menduduki peringkat 6 di Jepang menurut The World University Ranking 2021 itu juga membuka program beasiswa kuliah pada program Modern Japanese Studies Program (MJSP).

MJSP merupakan program Sarjana bagi mereka yang tertarik mempelajari Masyarakat dan Budaya Kontemporer Jepang, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi Politik. Menariknya, MJSP merupakan program bergelar sarjana dalam dua bahasa, dengan masa studi selama 4 tahun.

Program diawali dengan enam bulan kursus bahasa Jepang intensif, lalu peserta akan memulai kuliah dengan bahasa Jepang. Simak informasi lengkapnya dibawah ini:

Program Beasiswa

1. Universitas Hokkaido memiliki program beasiswa bagi mahasiswa peserta Program Studi Jepang Modern (MJSP). Rincian program tersebut diuraikan di bawah ini:

- Gratis biaya kursus bahasa Jepang intensif untuk pendaftar Oktober 2022.

- Gratis biaya pendaftaran dan kuliah untuk tahun akademik 2022/2023 bagi pendaftar gelar Sarjana.

- Pada tahun kedua perkuliahan dan setelahnya, beasiswa biaya kuliah akan diberikan hanya untuk siswa terpilih berdasarkan nilai akademik.

2. Jika tidak terpilih untuk mendapatkan bantuan pendidikan, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan biaya kuliah penuh, setengah, atau seperempat jika menghadapi masalah keuangan. Keringanan tersebut didapat dengan menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa.

Selain itu, ada beasiswa yang tersedia dari organisasi swasta, dan mereka yang ingin mendaftar untuk program tersebut dapat mengajukan beasiswa setelah diterima di Program MJSP.

Persyaratan

1. Kewarganegaraan

Individu yang memiliki kewarganegaraan selain Jepang memenuhi syarat untuk mendaftar. Individu yang memiliki status penduduk tetap Jepang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar.

Catatan: Individu yang memiliki kewarganegaraan asing dan kewarganegaraan Jepang harus lulus penyaringan kualifikasi awal sebelum mendaftar. Silakan hubungi Pusat Penerimaan selama periode di bawah ini dan ikuti petunjuknya.

Gelombang pertama pendaftaran: 1 Oktober 2021– 8 Oktober 2021

Gelombang kedua pendaftaran: 4 Januari 2022 – 12 Januari 2022.

2. Kualifikasi Dasar

Pelamar harus memenuhi minimal salah satu dari kriteria berikut:

- Telah menyelesaikan 12 tahun pendidikan sekolah di negara selain Jepang atau diharapkan lulus pada 30 September 2022.

- Pendaftar yang memiliki kualifikasi/setara dengan syarat no. 1 di atas dan telah ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang.

- Telah menerima International Baccalaureate Diploma di negara selain Jepang pada tanggal 30 September 2022, yang diberikan oleh International Baccalaureate, sebuah yayasan sesuai dengan Kode Sipil Swiss.

- Telah menerima Abitur, gelar yang diakui sebagai kualifikasi untuk masuk universitas di seluruh Jerman.

- Memegang gelar baccalauréat, gelar yang diakui sebagai kualifikasi untuk masuk universitas di Prancis.

- Memiliki General Certificate of Education (GCE) Advanced Level (A Levels) yang diakui sebagai kualifikasi untuk masuk universitas di Inggris.

- Telah menyelesaikan pendidikan sekolah selama 12 tahun di lembaga pendidikan Jepang untuk warga negara asing yang memiliki akreditasi dari Western Association of Schools & Colleges (WASC), Association of Christian Schools International (ACSI) atau Council of International Schools (CIS) atau diharapkan telah lulus pada tanggal 30 September 2021. Namun, dalam hal ini mereka telah terdaftar di sekolah tersebut setidaknya selama dua tahun berturut-turut termasuk tahun ajaran terakhir mereka.

3. Persyaratan Bahasa Inggris

Pelamar harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- Fasih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, atau telah menerima empat tahun atau lebih pendidikan menengah mereka (di sekolah menengah pertama atau atas, dll.) atau pendidikan tinggi (di universitas atau perguruan tinggi) dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

Catatan: Setelah belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing selama empat tahun atau lebih tidak memenuhi persyaratan di atas.

- Telah mencapai skor minimum pada sertifikasi bahasa TOEFL-iBT, TOEFL-iBT Home Edition atau IELTS

a. TOEFL-iBT skor minimal: 79

b. TOEFL-iBT Home Edition skor minimal: 79

c. IELTS skor minimal: 6.5

Catatan: Hasil tes harus dalam waktu dua tahun dari batas waktu pendaftaran online

4. Informasi Lainnya

Jika ada ujian standar (misalnya ujian nasional) untuk masuk universitas di negara mereka sendiri, sebaiknya pelamar mengikutinya.

Batas Pendaftaran

A. Gelombang Pertama

- Periode pendaftaran online: 26 Oktober-17 November 2021, batas pengisian formulir online hingga pukul 17:00

- Berkas pendaftaran yang diperlukan harus dikirim melalui pos setelah mendaftar online dan sampai di Jepang selambat-lambatnya 2 Desember 2021 pukul 17.00

B. Gelombang Kedua

- Periode pendaftaran online: 1 Februari - 24 Februari 2022, batas pengisian formulir online hingga 17:00

- Berkas pendaftaran yang diperlukan harus dikirim melalui pos setelah mendaftar online dan sampai di Jepang selambat-lambatnya 11 Maret 2022 Jam 17.00

Untuk informasi lengkap mengenai pendaftaran, dapat mengecek laman https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/for-prospective-students/how-to-apply/ dan periksa dengan cermat saat kamu sedang menyiapkan berkas pendaftaran.