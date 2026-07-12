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Adu Pendidikan Jordi Onsu dan Sarwendah, Beda Jauh?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |16:32 WIB
Adu Pendidikan Jordi Onsu dan Sarwendah, Beda Jauh?
Jordi Onsu dan Sarwendah. (Foto: Instagram)
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JORDI Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika hubungan keluarga Onsu yang belakangan ramai diperbincangkan. Selain perjalanan karier mereka di dunia hiburan dan bisnis, latar belakang pendidikan keduanya juga menarik untuk diulas.

Meski sama-sama sukses sebagai publik figur dan pebisnis, Jordi Onsu dan Sarwendah memiliki perjalanan pendidikan yang berbeda. Seperti apa?

Jordi Onsu (IG)

1. Pendidikan Jordi Onsu

Pemilik nama lengkap Evan Jordi Onsu ini menempuh pendidikan tinggi di Universitas Bung Karno (UBK) untuk jenjang sarjana (S1). Setelah itu, ia diketahui mengikuti program pendidikan eksekutif di Harvard Business School, Amerika Serikat, yang diperuntukkan bagi para pemimpin dan pelaku bisnis.

Program tersebut menjadi salah satu pencapaian akademik yang sempat dibagikan Jordi melalui media sosial. Selain berkarier sebagai presenter dan aktor, Jordi juga aktif mengembangkan bisnis keluarga di bidang kuliner dan berbagai usaha lainnya.

 

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