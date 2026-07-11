Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |17:59 WIB
Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU
Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah, yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Febrie Adriansyah kembali menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu resmi menyandang status tersangka berdasarkan pengumuman Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam perkara tersebut, Febrie tidak sendiri. Polisi juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. Hingga kini, identitas lengkap sosok tersebut masih belum diungkap kepada publik.

"Kita telah menetapkan saudara FA dalam perkara korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang," ujar Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto.

Penyidik menduga Febrie terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan sejumlah perkara korupsi yang melibatkan aparatur negara.

"Dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/65/3229456/totok-YJF8_large.jpg
Profil dan Pendidikan Irjen Totok Suharyanto, Kakortas Polri yang Pimpin Penggeledahan Terkait Kasus Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/65/3228939/dody_hanggodo_lasmono-Iuon_large.jpg
Profil dan Pendidikan Dody Hanggodo Lasmono, Menteri PU yang Heboh Kunker ke New York Ajak Anak dan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/65/3228901/raja_juli_antoni-dAXT_large.jpg
Profil dan Pendidikan Raja Juli Antoni yang Lapor ke KPK Usai Akui Kembalikan Amplop Bupati Kuansing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/65/3228704/ruben_onsu_dan_jordi_onsu-9VTR_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Ruben Onsu dengan Jordi Onsu, Beda Jauh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/65/3228045/sarah_gibson-LcK5_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sarah Gibson yang Jadi Sorotan Usai Bongkar Perselingkuhan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/65/3227985/boy_arnez-Bmf3_large.jpg
Ini Pendidikan Boy Arnez, Atlet Voli yang Sabet Gelar MVP AVC Mens Cup 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement