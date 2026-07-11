Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU

Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah, yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU (Foto: Ist)

JAKARTA - Nama Febrie Adriansyah kembali menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu resmi menyandang status tersangka berdasarkan pengumuman Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam perkara tersebut, Febrie tidak sendiri. Polisi juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. Hingga kini, identitas lengkap sosok tersebut masih belum diungkap kepada publik.

"Kita telah menetapkan saudara FA dalam perkara korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang," ujar Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto.

Penyidik menduga Febrie terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan sejumlah perkara korupsi yang melibatkan aparatur negara.

"Dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok.