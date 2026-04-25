HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Skor UTBK Unila 2026? Ini Perkiraan dan Rinciannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |07:40 WIB
Berapa Skor UTBK Unila 2026? Ini Perkiraan dan Rinciannya
Berapa Skor UTBK Unila 2026? Ini Perkiraan dan Rinciannya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Banyak calon mahasiswa mempertanyakan berapa skor UTBK yang dibutuhkan untuk lolos ke Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SNBT 2026. Meski tidak ada angka resmi yang ditetapkan sebagai batas kelulusan, terdapat kisaran nilai yang bisa dijadikan acuan berdasarkan data sebelumnya.

Unila sendiri merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Provinsi Lampung yang berdiri pada 23 September 1965. Kampus ini memiliki beragam program studi yang cukup diminati, sehingga persaingan masuknya juga relatif ketat.

Apa Itu Nilai UTBK?

Nilai UTBK adalah hasil dari Ujian Tulis Berbasis Komputer yang digunakan sebagai dasar seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Selain itu, beberapa kampus juga memanfaatkan skor ini untuk jalur mandiri.

Materi yang diujikan dalam UTBK umumnya meliputi:

  • Tes Potensi Skolastik (TPS)
  • Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
  • Penalaran Matematika
  • Bentuk soal terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, hingga isian.

Prediksi Nilai UTBK Unila 2026

Berikut kisaran nilai UTBK yang diperkirakan aman untuk beberapa program studi di Unila:

  • Pendidikan Kedokteran: sekitar 649,93
  • Hukum: sekitar 645,26
  • Manajemen: sekitar 644,42
  • Teknik Informatika: sekitar 640,82
  • Ilmu Komunikasi: sekitar 641,10
  • Farmasi: sekitar 641,70
  • Akuntansi: sekitar 637,74
  • Ilmu Komputer: sekitar 633,86
  • Sosiologi: sekitar 624,62
  • Agribisnis: sekitar 624,84
  • Teknik Elektro: sekitar 592,31
  • Kehutanan: sekitar 594,99
  • Matematika: sekitar 580,95
  • Ilmu Kelautan: sekitar 571,65

Perlu diingat, angka-angka tersebut hanyalah prediksi. Nilai aman bisa berubah setiap tahun tergantung jumlah peminat dan daya tampung masing-masing program studi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

