Alumni dari Menteri sampai Profesional Berkumpul di Halal Bihalal UNS Coming Home 2026

JAKARTA — Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) bersama Universitas Sebelas Maret menegaskan kekuatan jejaring alumni nasional sebagai modal strategis melalui kegiatan Halal Bihalal bertajuk “UNS Coming Home 2026”. Acara yang juga menjadi ajang silaturahmi dan platform kolaborasi antar alumni itu digelar di Smesco Tower, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Alumni UNS dari berbagai generasi dan profesi menghadiri acara ini, membangun koneksi, kolaborasi, hingga kontribusi nyata bagi masyarakat.

Mengusung tema “UNStoppable: Back Together, Better Than Ever”, UNS Coming Home 2026 menjadi momentum konsolidasi alumni memperkuat sinergi dan memperluas dampak, seiring dengan semakin luasnya peran alumni UNS di berbagai sektor strategis nasional.

Kehadiran tokoh-tokoh alumni yang kini menduduki posisi penting di tingkat nasional menjadi refleksi nyata kekuatan tersebut. Di antaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Anggota DPR Rusli Habibie, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan.

Ketua Ikatan Alumni UNS, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan kekuatan alumni tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi pada kemampuan untuk terhubung dan bergerak bersama.

“Ini adalah UNS-eemoment ketika kita kembali ke akar, sekaligus melangkah lebih jauh. Dari sini kita bangun semangat UNStoppable di mana alumni UNS tidak hanya terkoneksi, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi dan menciptakan dampak. Kebanggaan terhadap UNS harus diwujudkan dalam aksi nyata bagi kemajuan kampus dan bangsa,” ujarnya.