Ini Ciri-Ciri Bansos PIP April 2026 Cair dan Masuk Rekening, Bisa Dapat Hingga Rp1,8 Juta

JAKARTA – Pencairan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahap 1 tahun 2026 mulai berlangsung pada April. Dana disalurkan secara bertahap kepada siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK dengan nominal bantuan mencapai Rp1,8 juta bagi yang memenuhi syarat.

PIP merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Ciri-Ciri PIP Sudah Cair

Berikut beberapa tanda bahwa dana PIP sudah masuk ke rekening:

1. Status di SIPINTAR berubah

Saat dicek di laman resmi pip.kemdikbud.go.id, status akan menunjukkan “Dana Sudah Masuk Rekening” atau “SK Pemberian” tahun 2026.

2. Saldo rekening bertambah

Saldo di rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur seperti BRI, BNI, atau BSI bertambah sesuai jumlah bantuan.