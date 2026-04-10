JAKARTA – Pencairan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahap 1 tahun 2026 mulai berlangsung pada April. Dana disalurkan secara bertahap kepada siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK dengan nominal bantuan mencapai Rp1,8 juta bagi yang memenuhi syarat.
PIP merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Berikut beberapa tanda bahwa dana PIP sudah masuk ke rekening:
1. Status di SIPINTAR berubah
Saat dicek di laman resmi pip.kemdikbud.go.id, status akan menunjukkan “Dana Sudah Masuk Rekening” atau “SK Pemberian” tahun 2026.
2. Saldo rekening bertambah
Saldo di rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur seperti BRI, BNI, atau BSI bertambah sesuai jumlah bantuan.