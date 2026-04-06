Info Beasiswa di Surabaya dan Cara Daftarnya, Bisa Dapat Pembiayaan 100%

SURABAYA - Telkom University kampus Surabaya menyediakan beasiswa untuk calon mahasiswa baru melalui berbagai skema. Salah satunya melalui hasil rapor.

Pertama ada Beasiswa Pintar, di mana mahasiswa bakal digratiskan biaya kuliah hingga 100%. Adapun syarat Jalur Beasiswa TUS meliputi pendaftar merupakan siswa SMA, SMK, dan MA semua jurusan, mengunggah nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dengan rata-rata minimal 70, melampirkan sertifikat prestasi akademik maupun nonakademik sebagai dokumen opsional. Periode pendaftaran jalur ini berlangsung mulai 25 Maret hingga 25 April 2026.

Selain jalur berbasis rapor, Telkom University Kampus Surabaya juga membuka jalur berbasis tes, di antaranya Daily Onsite Test, International Undergraduate Program IUP, dan Online Learning PJJ S1 Informatika.

Bagi lulusan diploma yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana, tersedia pula program Ekstensi D3 ke S1 Batch 1 dengan batas pendaftaran hingga 24 Juli 2026. Sementara itu, calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dapat memanfaatkan jalur Pascasarjana, yang mencakup Program Direct Track Magister, Program Direct Track Doctoral, Beasiswa Master by Research, Program Doktoral, dan Program Magister, dengan pendaftaran dibuka hingga 22 April 2026.

Melalui pembukaan jalur seleksi ini, Telkom University Kampus Surabaya mengajak para siswa, orang tua, dan masyarakat untuk mulai merencanakan langkah pendidikan terbaik sejak sekarang. Hasil seleksi nasional bukan satu-satunya penentu masa depan.

Masih banyak peluang yang bisa diambil untuk tetap bertumbuh dan berprestasi di perguruan tinggi yang tepat.Jadi tidak perlu bingung lagi jika tidak lolos dalam seleksi SNBP 2026,

“Kami memahami bahwa tidak semua siswa memperoleh hasil sesuai harapan pada jalur seleksi nasional. Namun, itu bukan akhir dari perjalanan. Telkom University Kampus Surabaya membuka banyak jalur seleksi agar calon mahasiswa tetap memiliki peluang untuk masuk ke kampus yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-citanya,” ujar Erna, Kepala Urusan Admisi Telkom University Kampus Surabaya.

(Khafid Mardiyansyah)

