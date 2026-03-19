Daftar Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UGM dan UI untuk SNBT 2026

JAKARTA – Menjelang seleksi masuk perguruan tinggi, informasi soal daya tampung program studi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan calon mahasiswa. Data ini bisa membantu dalam menyusun strategi memilih jurusan, terutama di kampus favorit seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia.

Meski beberapa jurusan memiliki daya tampung yang cukup besar, jumlah peminat yang tinggi tetap membuat persaingan ketat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan minat, kemampuan, serta peluang sebelum menentukan pilihan jurusan.

Mengetahui data ini sejak awal bisa membantu kamu menyusun strategi yang lebih matang untuk lolos ke kampus impian.

Berikut daftar jurusan dengan kuota relatif besar di kedua kampus tersebut.

Jurusan dengan Daya Tampung Besar di UGM

Sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, UGM memiliki banyak program studi dengan daya tampung cukup besar. Untuk tahun 2026, beberapa jurusan yang menonjol antara lain:

Ilmu Hukum – 96 kursi (peminat sebelumnya: 1.463)

Farmasi – 72 kursi (1.381 peminat)

Psikologi – 68 kursi (1.441 peminat)

Kedokteran – 53 kursi (1.979 peminat)

Akuntansi – 45 kursi (1.120 peminat)

Manajemen – 45 kursi (1.091 peminat)

Ilmu Keperawatan – 36 kursi (773 peminat)

Teknik Industri – 36 kursi (649 peminat)

Gizi – 30 kursi (652 peminat)

Ilmu Komputer – 27 kursi (684 peminat)

Jurusan dengan Daya Tampung Besar di UI

Universitas Indonesia juga menjadi incaran banyak calon mahasiswa setiap tahunnya. Berikut beberapa jurusan dengan kuota cukup besar untuk 2026:

Ilmu Hukum – 114 kursi (peminat sebelumnya: 1.787)

Pendidikan Dokter – 60 kursi (2.056 peminat)

Akuntansi – 60 kursi (1.516 peminat)

Manajemen – 60 kursi (1.506 peminat)

Psikologi – 66 kursi (1.307 peminat)

Ilmu Komputer – 50 kursi (1.176 peminat)

Sistem Informasi – 50 kursi (952 peminat)

Teknik Industri – 47 kursi (898 peminat)

Farmasi – 39 kursi (814 peminat)

Ilmu Komunikasi – 33 kursi (1.080 peminat)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

