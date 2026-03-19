Daftar Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UNPAD dan ITB untuk SNBT 2026

JAKARTA – Menjelang seleksi SNBT 2026, informasi mengenai daya tampung program studi menjadi hal penting bagi calon mahasiswa. Data ini dapat membantu memperkirakan tingkat persaingan di masing-masing jurusan, khususnya di kampus favorit seperti Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung.

Daya tampung besar tidak selalu berarti peluang lolos lebih mudah. Tingginya jumlah peminat tetap menjadi faktor utama dalam tingkat persaingan.

Karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk mempertimbangkan strategi pemilihan jurusan secara matang, termasuk minat, kemampuan akademik, serta peluang kompetisi di masing-masing program studi.

Jurusan dengan Daya Tampung Besar di UNPAD

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ternama, UNPAD menyediakan berbagai jalur masuk seperti SNBP, SNBT, dan SMUP. Untuk tahun 2026, beberapa jurusan dengan kuota cukup besar antara lain:

Ilmu Hukum – 88 kursi (peminat sebelumnya: 2.079)

Pendidikan Dokter – 67 kursi (1.572 peminat)

Ilmu Keperawatan – 58 kursi (2.152 peminat)

Farmasi – 50 kursi (2.311 peminat)

Psikologi – 47 kursi (2.028 peminat)

Manajemen – 33 kursi (1.654 peminat)

Akuntansi – 32 kursi (1.341 peminat)

Ilmu Komunikasi – 31 kursi (1.541 peminat)

Bisnis Digital – 25 kursi (1.004 peminat)

Teknik Informatika – 23 kursi (1.514 peminat)

Meski beberapa jurusan memiliki daya tampung cukup besar, jumlah peminat yang tinggi tetap membuat persaingan ketat.

Jurusan dengan Daya Tampung Besar di ITB

Sebagai kampus teknik bergengsi, ITB memiliki sejumlah fakultas dengan kuota cukup luas untuk SNBT 2026, di antaranya:

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) – 90 kursi (1.172 peminat)

Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) – 80 kursi (2.842 peminat)

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) – 80 kursi (1.219 peminat)

Fakultas Teknologi Industri – Sistem dan Proses (FTI-SP) – 75 kursi (1.134 peminat)

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) – 70 kursi (1.506 peminat)

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – 60 kursi (935 peminat)

STEI Rekayasa (STEI-R) – 50 kursi (1.216 peminat)

STEI Komputasi (STEI-K) – 45 kursi (2.381 peminat)

Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) – 40 kursi (1.264 peminat)

Sekolah Farmasi (SF) – 40 kursi (1.061 peminat)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

