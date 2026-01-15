Ini Pendidikan Kak Seto yang Heboh dikaitkan dengan Kasus Child Grooming Aurelie Moremans

JAKARTA - Ini Pendidikan Kak Seto yang Heboh dikaitkan dengan Kasus Child Grooming Aurelie Moremans. Nama Nama Kak Seto yang dikenal sebagai sosok ramah anak kini dikaitkan dengan polemik buku Broken Strings yang menceritakan kisah kelam Aurelie Moeremans.

Warganet menguliti satu per satu sosok yang ada dalam buku yang diterbitkan Aurelie. Salah satu yang menjadi sorotan netizen adalah peran Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) kala itu yang dinilai tidak bertindak atas kasus yang dialami Aurelie.

Setelah ditelusuri, ibunda Aurelie disebut telah sempat melaporkan kejadian tersebut ke Komnas Perlindungan Anak yang saat itu dipimpin oleh Kak Seto. Namun, pihak keluarga mengaku tidak ada tindakan yang dilakukan, bahkan tidak mendapat respons positif sekali pun.

Laporan tersebut disebut diabaikan oleh Kak Seto hingga akhirnya orang tua Aurelie mengumumkan kasus tersebut kepada awak media. Ramainya kasus ini membuat penasaran dengan sosok Kak Seto termasuk latar belakang pendidikannya.

Pendidikan Kak Seto

Kak Seto bersekolah di SD Ngepos, Klaten dan lulus pada 1963. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten dan lulus pada 1966 serta SMA St Louis, Surabaya dan lulus tahun 1969.