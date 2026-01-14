Viral, Nobita Ternyata Pernah Gagal Masuk UGM!

JAKARTA – Viral, Nobita ternyata pernah gagal masuk UGM! Cerita mengenai Nobita gagal masuk Universitas Gadjah Mada (UGM) mencuat setelah potongan foto komik beredar luas di media sosial.

Dalam sebuah thread yang dibagikan akun @paskoboy, dimuat potongan cerita saat Nobita melihat album fotonya di masa depan. Di dalam album tersebut terdapat foto Nobita yang menghadiri sebuah pesta dengan judul “Pesta pelipur lara karena gagal masuk UGM”.

Namun, jangan salah paham dulu ya. Cerita bahwa Nobita gagal masuk UGM ini tidak nyata. Konten tersebut merupakan candaan yang menyebar di media sosial seperti X dan Instagram, memanfaatkan karakter Nobita yang dikenal sering mengalami kegagalan. Narasi lucu tentang Nobita “gagal masuk UGM pada era 1980-an” dibuat untuk mengaitkan dengan fenomena kegagalan masuk perguruan tinggi favorit.

Kisah ini bukan merupakan fakta dari cerita asli Doraemon. Informasi tersebut hanya sebatas meme dan fan theory yang bersifat humoris, bukan bagian dari plot resmi serial Doraemon.

Potongan cerita ini pun menuai beragam reaksi dari warganet, di antaranya: