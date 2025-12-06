Ciri-Ciri Orang yang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari

(Foto: Freepik)

JAKARTA – Ciri-ciri orang yang memiliki IQ rendah kerap tidak disadari. Meski terdengar sederhana, mengenali tanda IQ rendah bisa cukup menantang karena manifestasinya tidak selalu tampak jelas dalam perilaku sehari-hari.

Secara teori, seseorang dikategorikan ber-IQ rendah apabila skor tes IQ berada di bawah 85, seperti dikutip dari IQtest. Namun, pada praktiknya, penilaian IQ tidak selalu sesederhana angka. Banyak faktor yang memengaruhi hasil tes, mulai dari kebiasaan, latihan, hingga konteks sosial.

Berikut sejumlah ciri orang dengan IQ rendah yang perlu diketahui:

1. Kurang Rasa Ingin Tahu

Individu dengan kecerdasan tinggi umumnya memiliki rasa ingin tahu besar dan terus mencari pengalaman baru. Sebaliknya, orang dengan IQ rendah cenderung merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan jarang tertarik memperluas wawasan.

2. Tidak Tertarik Pada Pendidikan dan Pengembangan Diri