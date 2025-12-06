Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ciri-Ciri Orang yang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |09:10 WIB
Ciri-Ciri Orang yang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari
Ciri-Ciri Orang yang Punya IQ Rendah yang Jarang Disadari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ciri-ciri orang yang memiliki IQ rendah kerap tidak disadari. Meski terdengar sederhana, mengenali tanda IQ rendah bisa cukup menantang karena manifestasinya tidak selalu tampak jelas dalam perilaku sehari-hari.

Secara teori, seseorang dikategorikan ber-IQ rendah apabila skor tes IQ berada di bawah 85, seperti dikutip dari IQtest. Namun, pada praktiknya, penilaian IQ tidak selalu sesederhana angka. Banyak faktor yang memengaruhi hasil tes, mulai dari kebiasaan, latihan, hingga konteks sosial.

Berikut sejumlah ciri orang dengan IQ rendah yang perlu diketahui:

1. Kurang Rasa Ingin Tahu

Individu dengan kecerdasan tinggi umumnya memiliki rasa ingin tahu besar dan terus mencari pengalaman baru. Sebaliknya, orang dengan IQ rendah cenderung merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan jarang tertarik memperluas wawasan.

2. Tidak Tertarik Pada Pendidikan dan Pengembangan Diri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IQ Manusia Kecerdasan IQ Rendah IQ
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/624/3186841/iq-mjTZ_large.jpg
Benarkah IQ Laki-Laki Lebih Tinggi dari Perempuan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/624/3186828/iq-YInq_large.jpg
Apakah IQ Bersifat Genetik? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/624/3185316/iq-gOd9_large.jpg
10 Tanda-Tanda Orang Punya IQ Tinggi, Rendah Hati hingga Enggak Suka Pamer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/624/3185139/iq-MKLR_large.jpg
Benarkah Rata-Rata IQ Orang Indonesia Sama dengan IQ Gorila? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182306/iq-I50Y_large.jpg
Ciri-Ciri Anak Ber-IQ Tinggi yang Jarang Disadari: Sering Tanya Kenapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166949/jerome-2gl6_large.jpg
Segini IQ Jerome Polin, Artis yang Menolak Bayaran Rp 150 Juta Jadi Buzzer
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement