Ini Perbedaan Gelar PhD dengan Doktoral

JAKARTA – Gelar doktoral merupakan salah satu pencapaian tertinggi dalam dunia akademik yang menjadi impian banyak peneliti dan profesional. Gelar ini bukan hanya menandakan penguasaan mendalam terhadap bidang keilmuan tertentu, tetapi juga kemampuan seseorang untuk melakukan penelitian mandiri yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Meski begitu, istilah yang sering muncul seperti PhD dan Doktor kerap menimbulkan kebingungan. Keduanya sama-sama berada pada jenjang pendidikan tertinggi (S3), tetapi memiliki perbedaan dalam konteks penggunaan dan sistem pendidikan di masing-masing negara. Berikut adalah perbedaan gelar PhD dan Doktoral

Program PhD

PhD (Doctor of Philosophy) adalah gelar doktor paling umum dan dikenal secara internasional. Walaupun mengandung kata “Philosophy”, program PhD tidak terbatas pada bidang filsafat saja. Gelar ini dapat diperoleh di berbagai disiplin ilmu mulai dari sains, teknologi, sosial, hingga seni.

Tujuan utama program PhD adalah melatih mahasiswa agar mampu melakukan penelitian orisinal yang memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu. Proses pendidikan PhD biasanya berlangsung antara tiga hingga tujuh tahun, tergantung pada bidang dan negara tempat studi.

Selama masa studi, mahasiswa PhD diwajibkan mengikuti kuliah lanjutan, menjalani ujian komprehensif, dan menyusun disertasi berbasis penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam banyak kasus, hasil penelitian tersebut juga dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

Program Doktoral