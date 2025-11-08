Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |15:30 WIB
JAKARTA – Berikut daftar lima sekolah kedinasan yang cocok untuk perempuan. Pendaftaran sekolah kedinasan 2024 akan segera dibuka, dan kesempatan ini terbuka lebar tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga perempuan yang ingin berkarier di instansi pemerintahan.

Bagi lulusan SMA/SMK, sekolah kedinasan menjadi pilihan menarik karena menawarkan jaminan karier setelah lulus. Para lulusannya umumnya langsung ditempatkan di instansi pemerintahan sesuai bidang pendidikannya, bahkan berpeluang besar menjadi CPNS.

Meski demikian, setiap sekolah kedinasan memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi calon peserta, termasuk ketentuan akademik, fisik, dan administrasi. Karena itu, penting untuk menyesuaikan minat dan kemampuan dengan sekolah yang dituju.

Berikut lima sekolah kedinasan yang dinilai paling sesuai bagi perempuan:

  1. Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN)
  2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
  3. Politeknik Statistika STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistika)
  4. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)
  5. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

PNS CPNS Sekolah Sekolah Kedinasan
