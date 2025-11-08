5 Sekolah Kedinasan yang Cocok untuk Perempuan

JAKARTA – Berikut daftar lima sekolah kedinasan yang cocok untuk perempuan. Pendaftaran sekolah kedinasan 2024 akan segera dibuka, dan kesempatan ini terbuka lebar tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga perempuan yang ingin berkarier di instansi pemerintahan.

Bagi lulusan SMA/SMK, sekolah kedinasan menjadi pilihan menarik karena menawarkan jaminan karier setelah lulus. Para lulusannya umumnya langsung ditempatkan di instansi pemerintahan sesuai bidang pendidikannya, bahkan berpeluang besar menjadi CPNS.

Meski demikian, setiap sekolah kedinasan memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi calon peserta, termasuk ketentuan akademik, fisik, dan administrasi. Karena itu, penting untuk menyesuaikan minat dan kemampuan dengan sekolah yang dituju.

Berikut lima sekolah kedinasan yang dinilai paling sesuai bagi perempuan:

Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Politeknik Statistika STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistika) Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)