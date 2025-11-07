Kesaksian Siswa SMAN 72 saat Terjadi Ledakan: Kirain Sound System Meledak

JAKARTA - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72 Jakarta dihebohkan dengan ledakan yang terjadi di masjid sekolah. Mirisnya, itu terjadi saat berlangsungnya Sholat Jumat yang diikuti oleh seluruh siswa SMAN 72.

Seorang siswa menuturkan bahwa ledakan itu terjadi saat Sholat Jumat akan berlangsung. Ia menuturkan tiba-tiba terjadi ledakan, meski tak terlalu besar tapi itu membuat siswa-siswi terkejut, bahkan ada yang mengalami luka bakar serius.

"Nggak ada (tanda-tanda), langsung ledakan keras banget. Karena kita juga nggak bisa langsung dengar sempat pegang kupingnya. Kita semua langsung kabur," kata siswa tersebut dengan raut wajah yang panik.

Sebagian besar siswa menduga ledakan tersebut berasal dari sound system yang digunakan oleh masjid tersebut. Bahkan, ada yang mengira ledakan berasa dari tabung gas.

"Ada dugaan kalau itu sound sustem meledak, ada yang bilang gas. Pada panik, pada ke luar (masjid)," tuturnya