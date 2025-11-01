Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS

JAKARTA - Daftar tujuh jurusan kuliah yang berpeluang besar dan cepat tembus PNS. Bekerja menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian sejumlah orang.

Jurusan kuliah ini memiliki peluang besar untuk bisa lolos saat seleksi PNS. Jurusan kuliah yang paling besar peluangnya di antaranya kesehatan dan pendidikan.

Sebab, formasi di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi dua formasi utama dalam seleksi CPNS dan PPPK untuk mengisi kebutuhan di berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah terpencil dan dalam mendukung transformasi digital serta pelayanan publik.

Formasi ini mencakup berbagai jabatan seperti guru, dosen, dokter, perawat, bidan, dan apoteker.

Berikut adalah tujuh jurusan kuliah yang berpeluang besar dan cepat lulus PNS:

Kesehatan Pendidikan Teknologi Informasi Hukum Ekonomi Pembangunan Politik dan Pemerintahan Manajemen

Formasi Tenaga Pendidik