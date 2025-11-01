Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |08:10 WIB
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar tujuh jurusan kuliah yang berpeluang besar dan cepat tembus PNS. Bekerja menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian sejumlah orang.

Jurusan kuliah ini memiliki peluang besar untuk bisa lolos saat seleksi PNS. Jurusan kuliah yang paling besar peluangnya di antaranya kesehatan dan pendidikan.

Sebab, formasi di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi dua formasi utama dalam seleksi CPNS dan PPPK untuk mengisi kebutuhan di berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah terpencil dan dalam mendukung transformasi digital serta pelayanan publik.

Formasi ini mencakup berbagai jabatan seperti guru, dosen, dokter, perawat, bidan, dan apoteker.

Berikut adalah tujuh jurusan kuliah yang berpeluang besar dan cepat lulus PNS:

  1. Kesehatan
  2. Pendidikan
  3. Teknologi Informasi
  4. Hukum
  5. Ekonomi Pembangunan
  6. Politik dan Pemerintahan
  7. Manajemen

Formasi Tenaga Pendidik

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
