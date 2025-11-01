Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis

Daftar 15 kata Bahasa Indonesia yang mirip Bahasa Portugis. Beberapa kata Bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan dari Portugis.

Bahasa serapan adalah kata-kata dari bahasa lain (asing atau daerah) yang diadopsi dan diintegrasikan ke dalam suatu bahasa, seperti Bahasa Indonesia.

Soal Bahasa Portugis, Prabowo Subianto mengatakan bahasa ini akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar working lunch sekaligus pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka.

Presiden menegaskan hal itu sebagai bukti bahwa Indonesia memandang Brasil sangat penting. “Saya telah memutuskan bahwa Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo kepada Lula.

Berikut adalah 15 kata Bahasa Indonesia yang mirip dengan Bahasa Portugis:

Bangku: (Portugis: banco) Bendera: (Portugis: bandeira) Boneka: (Portugis: boneca) Dadu: (Portugis: dado) Dansa: (Portugis: dança) Gereja: (Portugis: igreja) Jendela: (Portugis: janela) Keju: (Portugis: queijo) Meja: (Portugis: mesa) Mentega: (Portugis: manteiga) Nona: (Portugis: dona) Pesta: (Portugis: festa) Sepatu: (Portugis: sapato) Serdadu: (Portugis: soldado) Tenda: (Portugis: tenda)

Contoh Lain Kata Serapan dari Bahasa Asing Lain

Dari Bahasa Inggris: komputer, sistem, restoran

Dari Bahasa Arab: salat (dari shalāh), selamat, akhir

Dari Bahasa Belanda: kantin (dari kantine), apotek (dari apotheek), jaket (dari jas)

Dari bahasa daerah: lugas (dari Bahasa Jawa)

