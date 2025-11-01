Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |09:32 WIB
Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis
Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 15 kata Bahasa Indonesia yang mirip Bahasa Portugis. Beberapa kata Bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan dari Portugis.

Bahasa serapan adalah kata-kata dari bahasa lain (asing atau daerah) yang diadopsi dan diintegrasikan ke dalam suatu bahasa, seperti Bahasa Indonesia.

Soal Bahasa Portugis, Prabowo Subianto mengatakan bahasa ini akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar working lunch sekaligus pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka.

Presiden menegaskan hal itu sebagai bukti bahwa Indonesia memandang Brasil sangat penting. “Saya telah memutuskan bahwa Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo kepada Lula.

Berikut adalah 15 kata Bahasa Indonesia yang mirip dengan Bahasa Portugis:

  1. Bangku: (Portugis: banco)
  2. Bendera: (Portugis: bandeira)
  3. Boneka: (Portugis: boneca)
  4. Dadu: (Portugis: dado)
  5. Dansa: (Portugis: dança)
  6. Gereja: (Portugis: igreja)
  7. Jendela: (Portugis: janela)
  8. Keju: (Portugis: queijo)
  9. Meja: (Portugis: mesa)
  10. Mentega: (Portugis: manteiga)
  11. Nona: (Portugis: dona)
  12. Pesta: (Portugis: festa)
  13. Sepatu: (Portugis: sapato)
  14. Serdadu: (Portugis: soldado)
  15. Tenda: (Portugis: tenda)

Contoh Lain Kata Serapan dari Bahasa Asing Lain

  • Dari Bahasa Inggris: komputer, sistem, restoran
  • Dari Bahasa Arab: salat (dari shalāh), selamat, akhir
  • Dari Bahasa Belanda: kantin (dari kantine), apotek (dari apotheek), jaket (dari jas)
  • Dari bahasa daerah: lugas (dari Bahasa Jawa)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180798/bahasa-MebA_large.jpg
5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/624/3179371/miss_indonesia-19pw_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bagikan Tips Mudah Belajar Bahasa Inggris untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/624/3167457/bahasa-c73W_large.jpg
3 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat dari Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/624/3166529/sekolah-iD5q_large.jpg
15 Contoh Majas Paradoks dan Pengertiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/624/3165066/aksara_jawa-891l_large.jpg
Kenapa Huruf Thailand Mirip Aksara Jawa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/624/3154995/kbbi-ShY1_large.jpeg
Apa Arti Kata Palum? Lawan Kata Haus yang Resmi Masuk KBBI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement