Mahasiswi Cantik Roro Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Hanya 2 Tahun 10 Bulan

JAKARTA - Wisudawan Universitas Gadjah Mada (UGM) jenjang doktor, Dr. Raden Roro Widya Ningtyas Soeprajitno S.A, dinobatkan sebagai lulusan tercepat. Mahasiswi cantik itu berasal dari Program Studi Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (FEB).

Umumnya, masa studi Program Doktor adalah 4 tahun 12 bulan. Namun Roro berhasil menyelesaikan masa studinya dalam waktu 2 tahun 10 bulan 27 hari.

Roro menyelesaikan studinya melalui program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Memiliki tujuan untuk menjadi dosen dengan segera dan secepat mungkin menjadi alasannya untuk mengambil program tersebut.

Selain itu, menjadi anak pertama dan cucu pertama di keluarga yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan kuliah membuatnya menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. “Saya sangat bersyukur sekali, bisa sampai di tahapan ini,” katanya, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

Soal pilihan kuliah di prodi Akuntansi, Roro mengaku sangat suka menghitung terlebih akuntansi, tetapi pada dasarnya ilmu akuntansi tidak hanya menghitung saja tetapi ada logical reasoning.

“Jadi tidak hanya membahas debit kredit saja tetapi juga mengenai pengambilan keputusan dengan sebuah perusahaan, kemudian penerapan suatu program,” katanya.

Roro mengaku dirinya tidak memiliki motivasi khusus untuk mempercepat masa studi, ia hanya menargetkan selesai tepat waktu. Selain karena tekanan dari beasiswanya, pondasi yang telah ia miliki bersama dengan profesornya membuat proses yang dihadapi lebih mudah dan cepat.

Ketika S2, ia telah mengenal pola penelitian, cara bekerja, dan bagaimana cara menulis profesornya membuatnya ingin memberikan versi terbaik dalam menulis disertainya. “Selesai dengan cepat adalah tambahan saja, mau lulus cepat, mau lulus lambat, yang penting kita puas,” ucapnya.