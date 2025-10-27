Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya

Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya. (Foto: NTU)

JAKARTA - Seorang bocah bernama Theodore Kwan tengah menjadi sorotan publik dan menjadi viral. Pasalnya, meski baru berusia 7 tahun atau setara dengan 1 SD, dia sudah belajar di bangku kuliah.

Tidak tanggung-tanggung, Theodore kuliah di jurusan Kimia di Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Disebutkan, Theodore memiliki IQ mencapai 154.

Berikut ini Faktanya, seperti dikutip dari NTU, Senin (27/10/2025).

1. IQ di Atas Rata-Rata

Theodore Kwan baru berusia tujuh tahun. Namun, ia menghadiri kuliah Kimia tingkat universitas di NTU untuk memuaskan rasa ingin tahunya.

Dengan IQ 154, anak ajaib ini sangat mencintai sains. Awal tahun ini, ia menjadi orang termuda di Singapura yang meraih nilai A untuk ujian Kimia dalam International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), ujian setara O Levels, yang ia ikuti saat berusia enam tahun 10 bulan.

2. 'Mahasiswa' Termuda

Sejak Agustus tahun ini, seorang anak laki-laki Singapura berusia tujuh tahun telah muncul di NTU sekitar tiga kali seminggu dengan tablet, catatan cetak, dan botol air di tangan.

Didampingi oleh Ibu atau Ayah, Theodore Kwan berada di NTU untuk kuliah kimia dasar selama satu hingga dua jam, sebagai tamu dosen senior Dr Sumod Pullarkat.

Theodore bukan siswa terdaftar dan tidak mengikuti sesi laboratorium kimia atau mengikuti tes.

Dia ada di sana murni untuk mempelajari konsep-konsep tingkat lanjut yang membuatnya penasaran, seperti teori orbital molekul, sebuah metode yang menggunakan mekanika kuantum untuk menjelaskan perilaku elektron.