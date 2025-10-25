Apakah Foto Ijazah Harus Pakai Jas?

JAKARTA - Apakah foto ijazah harus pakai jas? Aturan foto ijazah biasanya ditentukan oleh masing-masing universitas.

Lalu apakah foto ijazah harus pakai jas?

Jawabannya adalah ya.

Mayoritas universitas menerapkan ketentuan memakai jas saat foto ijazah. Misalnya di Universitas Udayana.

Berikut ketentuan pakaian saat foto ijazah yang diterapkan Unud:

1. Ketentuan pakaian PRIA :

a. menggunakan pakaian PSR (jas formal berwarna gelap lengkap dengan kemeja putih beserta dasi) ;

b. rambut tertata rapi ;

c. tidak menggunakan aksesoris pada wajah, seperti kacamata, anting, serta aksesoris-aksesoris lainnya.

2. Ketentuan pakaian WANITA:

a. menggunakan pakaian nasional ( model kebaya kartini, kerah bentuk ‘V’, tidak berbahan brokat, sesuai contoh dibawah, warna bebas ) ;

b. rambut tertata rapi serta tidak menutup telinga ;

c. untuk mahasiswa yang mengenakan hijab, dimohon untuk tidak menggunakan hijab variasi.

d. tidak menggunakan aksesoris pada wajah, seperti kacamata, anting, serta aksesoris-aksesoris lainnya.

Untuk diketahui, peraturan dapat berbeda antara satu universitas dengan universitas lainnya. Selalu pastikan untuk memeriksa persyaratan spesifik yang ditetapkan oleh institusi pendidikan Anda untuk menghindari masalah saat pencetakan ijazah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)