Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya

Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Nomor ijazah S1 yang mana? Ini letak dan cara ceknya. Ijazah adalah dokumen penting dan resmi yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Dokumen ini biasanya berbentuk potrait satu lembar dengan dua halaman. Akan tetapi, ada juga ijazah yang berbentuk satu lembar dengan satu halaman saja.

letak nomor ijazah S1 berada di bagian atas halaman depan. Letaknya tepat di bawah nama perguruan tinggi dan nomor akreditasi perguruan tinggi.

Ijazah S1 mencakup banyak data seperti:



* Nama perguruan tinggi

* Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi

* Program pendidikan tinggi

* Nama program studi

* Nama lengkap pemilik ijazah

* Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah

* Nomor induk mahasiswa

* Nomor induk kependudukan

* Gelar yang diberikan beserta singkatannya

* Tanggal penerbitan ijazah

* Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang menandatangani ijazah

* Stempel perguruan tinggi.



Nomor ijazah dapat terdiri dari kode perguruan tinggi, tahun lulus, nomor urut, dan kode pengaman, contohnya: \(9897/2018\) atau \(8902\ 2018\ 00002\ 8\)