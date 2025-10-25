Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |15:03 WIB
Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya
Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nomor ijazah S1 yang mana? Ini letak dan cara ceknya. Ijazah adalah dokumen penting dan resmi yang menyatakan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. 

Dokumen ini biasanya berbentuk potrait satu lembar dengan dua halaman. Akan tetapi, ada juga ijazah yang berbentuk satu lembar dengan satu halaman saja. 

letak nomor ijazah S1 berada di bagian atas halaman depan. Letaknya tepat di bawah nama perguruan tinggi dan nomor akreditasi perguruan tinggi.

Ijazah S1 mencakup banyak data seperti:


* Nama perguruan tinggi
* Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi
* Program pendidikan tinggi
* Nama program studi
* Nama lengkap pemilik ijazah
* Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah
* Nomor induk mahasiswa
* Nomor induk kependudukan
* Gelar yang diberikan beserta singkatannya
* Tanggal penerbitan ijazah
* Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang menandatangani ijazah
* Stempel perguruan tinggi.


Nomor ijazah dapat terdiri dari kode perguruan tinggi, tahun lulus, nomor urut, dan kode pengaman, contohnya: \(9897/2018\) atau \(8902\ 2018\ 00002\ 8\)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176214/ijazah-tGz8_large.jpg
Apakah Ijazah Boleh Dilaminating? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/624/3171842/roy-MmJ9_large.jpg
Ijazah Gibran Dipertanyakan, Roy Suryo Minta Ketegasan Kemendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/624/3111562/ijazah-l7Yk_large.jpg
Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri untuk Sekolah Diterapkan Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/28/65/1866047/akreditasi-kampus-bermasalah-alumni-uin-imam-bonjol-belum-terima-ijazah-ygDnyJjH4K.jpg
Akreditasi Kampus Bermasalah, Alumni UIN Imam Bonjol Belum Terima Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/11/560/835522/yQMFkQY5O4.jpg
Duh, 674 Siswa Lulusan MA Belum Terima Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/08/373/833645/pUWRP1j807.jpg
Dahlan Iskan: Ijazah Bukan Tolak Ukur Raih Sukses
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement