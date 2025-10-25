Daftar Lengkap Bidang Studi PPG Bagi Calon Guru 2025

JAKARTA - Daftar lengkap bidang studi PPG bagi calon guru 2025. Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka seleksi PPG Calon Guru Tahun 2025.

Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang memiliki minat dan komitmen untuk menjadi guru profesional di berbagai bidang studi.

Masa Pendaftaran

- Pendaftaran seleksi PPG Calon Guru 2025 dibuka mulai 14 Oktober hingga 6 November 2025.

- Calon peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi: https://ppg.kemdikdasmen.go.id

Bidang Studi yang Dibuka

Program PPG Calon Guru 2025 membuka kesempatan bagi calon pendidik dari dua kelompok bidang studi, yaitu Bidang Studi Umum dan Bidang Studi Kejuruan.

1. Bidang Studi Umum

* Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

* Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

* Bimbingan dan Konseling

* Informatika

* Pendidikan Pancasila

* Bahasa Indonesia

* Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

* Seni Budaya

* Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

* Matematika

* Pendidikan Luar Biasa

* Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD)

2. Bidang Studi Kejuruan

* Teknik Otomotif

* Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

* Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

* Kuliner

* Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

* Teknik Elektronika

* Teknik Ketenagalistrikan

* Teknik Mesin

* Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

* Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

* Broadcasting dan Perfilman

* Desain Komunikasi Visual

(Kurniasih Miftakhul Jannah)