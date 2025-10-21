Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

700 Pemuda dari 20 Negara Gelar Simulasi Sidang PBB di Bali, Bahas Isu Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |20:08 WIB
BALI – Ketika ratusan anak muda dari berbagai belahan dunia berkumpul di bawah langit Bali, mereka membawa satu kesamaan, yaitu semangat untuk berbicara, mendengar, dan memahami dunia. 

Asia World Model United Nations XII (AWMUN XII) kembali hadir bukan sebagai sekedar konferensi, melainkan simbol dari kebangkitan diplomasi muda yang diakui menjadi salah satu ajang Model United Nations (MUN) terbesar di Asia Pasifik.

Di tengah situasi global yang terus berubah, mulai dari ketegangan politik, krisis kemanusiaan, hingga ketimpangan ekonomi, kerjasama lintas kawasan menjadi hal yang penting. 

Mengusung tema "Encouraging Regional Growth, Promoting Global Stability", AWMUN XII mengajak generasi muda memahami keterkaitan antara kemajuan regional dan perdamaian global melalui simulasi diplomasi yang mendidik dan aman bagi seluruh peserta.

Kegiatan ini bukan hanya wadah pembelajaran di skala internasional, tetapi juga kesempatan bagi anak untuk tumbuh sebagai pemimpin masa depan, dalam lingkungan yang profesional, terstruktur, dan mengutamakan keselamatan di tiap tahapnya. 

"Keterampilan manusia yang membangun kepercayaan, menciptakan aliansi, dan menginspirasi gerakan bersifat abadi.Dan kalian, para delegasi di ruangan ini, kalianlah generasi yang akan membawa keterampilan ini ke dalam dunia yang membutuhkannya lebih dari sebelumnya." ujar Muhammad Fahrizal, selaku presiden Internasional Global Network yang menaungi keberlangsungan AWMUN XII.

AWMUN XII menghadirkan lima council: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Health Organization (WHO), dan Economic and Social Council (ECOSOC).

Topik Artikel :
PBB Kampus pemuda
