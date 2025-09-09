Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar SMA Terbaik yang Siswanya Lolos PTN 2025

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Sabtu, 13 September 2025 |07:27 WIB
Daftar SMA Terbaik yang Siswanya Lolos PTN 2025
Daftar SMA Terbaik yang Siswanya Lolos PTN 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 kembali menjadi perhatian publik. Selain jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, orang tua juga mempertimbangkan rekam jejak sekolah dalam meluluskan siswa ke perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Terlebih, bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau Universitas Diponegoro, diperlukan kesiapan dengan nilai UTBK yang kompetitif serta prestasi akademik yang konsisten.

Berikut daftar 15 SMA terbaik di Indonesia tahun 2025 berdasarkan capaian nilai UTBK:

15 SMA Terbaik di Indonesia Berdasarkan Nilai UTBK 2025

  1. SMA Katolik St. Louis 1 – Nilai UTBK: 641,482 | Peringkat Nasional: 2 | Surabaya, Jawa Timur
  2. SMA Pradita Dirgantara – Nilai UTBK: 640,747 | Peringkat Nasional: 3 | Boyolali, Jawa Tengah
  3. SMAN 8 Jakarta – Nilai UTBK: 635,347 | Peringkat Nasional: 5 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta
  4. SMA Labschool Kebayoran – Nilai UTBK: 634,304 | Peringkat Nasional: 6 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta
  5. SMAS Kanisius Jakarta – Nilai UTBK: 632,269 | Peringkat Nasional: 7 | Jakarta Pusat, DKI Jakarta
  6. SMAN 2 Jakarta – Nilai UTBK: 631,421 | Peringkat Nasional: 8 | Jakarta Barat, DKI Jakarta
  7. SMAS BPK 1 Penabur Bandung – Nilai UTBK: 630,562 | Peringkat Nasional: 9 | Bandung, Jawa Barat
  8. SMAN 68 Jakarta – Nilai UTBK: 629,223 | Peringkat Nasional: 10 | Jakarta Pusat, DKI Jakarta
  9. SMAN 8 Yogyakarta – Nilai UTBK: 628,538 | Peringkat Nasional: 11 | DIY Yogyakarta
  10. SMAS Unggul Del – Nilai UTBK: 628,100 | Peringkat Nasional: 12 | Kabupaten Toba, Sumatera Utara
  11. SMAN 1 Yogyakarta – Nilai UTBK: 625,860 | Peringkat Nasional: 13 | DIY Yogyakarta
  12. SMAN 28 Jakarta – Nilai UTBK: 625,145 | Peringkat Nasional: 14 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta
  13. SMAN 3 Yogyakarta – Nilai UTBK: 624,698 | Peringkat Nasional: 15 | DIY Yogyakarta
  14. SMAN 81 Jakarta – Nilai UTBK: 624,037 | Peringkat Nasional: 16 | Jakarta Timur, DKI Jakarta
  15. SMAS Kristen 5 BPK Penabur – Nilai UTBK: 621,951 | Peringkat Nasional: 17 | Jakarta Utara, DKI Jakarta

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

