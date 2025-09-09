JAKARTA – Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 kembali menjadi perhatian publik. Selain jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, orang tua juga mempertimbangkan rekam jejak sekolah dalam meluluskan siswa ke perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Terlebih, bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau Universitas Diponegoro, diperlukan kesiapan dengan nilai UTBK yang kompetitif serta prestasi akademik yang konsisten.