Daftar SMA Terbaik yang Siswanya Lolos PTN 2025

JAKARTA – Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 kembali menjadi perhatian publik. Selain jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, orang tua juga mempertimbangkan rekam jejak sekolah dalam meluluskan siswa ke perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

Terlebih, bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau Universitas Diponegoro, diperlukan kesiapan dengan nilai UTBK yang kompetitif serta prestasi akademik yang konsisten.

Berikut daftar 15 SMA terbaik di Indonesia tahun 2025 berdasarkan capaian nilai UTBK:

SMA Katolik St. Louis 1 – Nilai UTBK: 641,482 | Peringkat Nasional: 2 | Surabaya, Jawa Timur SMA Pradita Dirgantara – Nilai UTBK: 640,747 | Peringkat Nasional: 3 | Boyolali, Jawa Tengah SMAN 8 Jakarta – Nilai UTBK: 635,347 | Peringkat Nasional: 5 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta SMA Labschool Kebayoran – Nilai UTBK: 634,304 | Peringkat Nasional: 6 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta SMAS Kanisius Jakarta – Nilai UTBK: 632,269 | Peringkat Nasional: 7 | Jakarta Pusat, DKI Jakarta SMAN 2 Jakarta – Nilai UTBK: 631,421 | Peringkat Nasional: 8 | Jakarta Barat, DKI Jakarta SMAS BPK 1 Penabur Bandung – Nilai UTBK: 630,562 | Peringkat Nasional: 9 | Bandung, Jawa Barat SMAN 68 Jakarta – Nilai UTBK: 629,223 | Peringkat Nasional: 10 | Jakarta Pusat, DKI Jakarta SMAN 8 Yogyakarta – Nilai UTBK: 628,538 | Peringkat Nasional: 11 | DIY Yogyakarta SMAS Unggul Del – Nilai UTBK: 628,100 | Peringkat Nasional: 12 | Kabupaten Toba, Sumatera Utara SMAN 1 Yogyakarta – Nilai UTBK: 625,860 | Peringkat Nasional: 13 | DIY Yogyakarta SMAN 28 Jakarta – Nilai UTBK: 625,145 | Peringkat Nasional: 14 | Jakarta Selatan, DKI Jakarta SMAN 3 Yogyakarta – Nilai UTBK: 624,698 | Peringkat Nasional: 15 | DIY Yogyakarta SMAN 81 Jakarta – Nilai UTBK: 624,037 | Peringkat Nasional: 16 | Jakarta Timur, DKI Jakarta SMAS Kristen 5 BPK Penabur – Nilai UTBK: 621,951 | Peringkat Nasional: 17 | Jakarta Utara, DKI Jakarta

(Kurniasih Miftakhul Jannah)