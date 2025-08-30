Ini Prospek dan Peluang Kerja Lulusan IPDN

JAKARTA – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang setiap tahunnya meluluskan ratusan hingga ribuan alumni. Para lulusan IPDN, yang disebut Purna Praja, langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditempatkan di berbagai instansi pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

Sistem Pendidikan dan Kehidupan Praja

Mahasiswa IPDN disebut Praja, dengan sistem pendidikan yang menggabungkan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pola pengasuhan ini menjadi pembeda utama dari universitas lain, di mana para Praja dilatih untuk menjadi pamong praja yang siap mengutamakan kepentingan masyarakat, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Setelah lulus, status Praja berubah menjadi Purna Praja. Mereka siap ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia sesuai formasi yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun secara fungsi sama dengan ASN lainnya, jaringan alumni IPDN yang luas memberikan keunggulan tersendiri, terutama dalam pertukaran informasi mengenai karier, pendidikan, beasiswa, maupun peluang kerja.

Kampus dan Program Studi

Kampus utama IPDN berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, terdapat tujuh kampus daerah, di antaranya di Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

IPDN memiliki tiga fakultas dengan berbagai program studi tingkat diploma IV, yaitu: