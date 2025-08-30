Ini Dampak Buruk untuk Otak Jika Keseringan Pakai AI

JAKARTA – Ini dampak buruk untuk otak jika keseringan pakai AI. Melansir dari Nextgov, sebuah studi terbaru dari MIT menemukan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi fungsi otak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terlalu sering mengandalkan AI, khususnya dalam menulis atau menyelesaikan tugas akademik, dapat menurunkan aktivitas kognitif, melemahkan daya ingat, serta mengurangi rasa kepemilikan terhadap pekerjaan yang dihasilkan.

Penelitian dilakukan oleh MIT Media Lab terhadap 54 mahasiswa dari lima universitas di Boston selama empat bulan. Para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok: kelompok pertama menulis esai dengan bantuan AI (seperti ChatGPT), kelompok kedua menggunakan Google untuk riset tetapi menulis sendiri, dan kelompok ketiga sepenuhnya menulis tanpa bantuan teknologi. Seluruh peserta dipantau menggunakan alat Electroencephalography (EEG) untuk mengukur aktivitas otak.

Hasilnya, kelompok yang sepenuhnya mengandalkan AI menunjukkan penurunan paling signifikan. Aktivitas otak mereka tercatat paling rendah dibandingkan dua kelompok lainnya, dan 83 persen peserta tidak mampu mengingat poin penting atau kutipan dari esai mereka sendiri. Bahkan, efek tersebut masih bertahan meskipun penggunaan AI dihentikan.

Dalam laporan penelitian, penulis menyebutkan: “Dalam studi ini menunjukkan adanya penurunan keterampilan belajar. Penggunaan model bahasa besar (LLM) memiliki dampak yang nyata, dan meskipun manfaatnya terlihat pada awalnya, setelah empat bulan kelompok pengguna AI tampil lebih buruk dibanding kelompok tanpa teknologi, baik dari sisi aktivitas saraf, kemampuan bahasa, maupun hasil penilaian.”