Ini Riwayat Pendidikan Pratama Arhan yang Gugat Cerai Sang Istri Azizah Salsha

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Pratama Arhan yang gugat cerai sang istri Azizah Salsha. Nama Pratama Arhan Alif Rifai, pesepakbola Tim Nasional Indonesia yang kini menjadi sorotan publik usai menggugat cerai sang istri Azizah Salsha, ternyata memiliki jejak pendidikan yang membanggakan.

Di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional, Arhan tetap menekuni studi di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, tepatnya di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Prestasinya di dunia sepak bola yang berhasil mengharumkan nama bangsa membuat Arhan mendapat beasiswa penuh hingga jenjang S2 dari pihak kampus. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasinya sebagai atlet muda Indonesia. Tidak hanya itu, pihak universitas juga memberikan fasilitas pendukung, termasuk laptop, untuk membantu kelancaran kegiatan akademiknya.