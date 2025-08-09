Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah yang Tidak Ada Fisika, Berminat?

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:29 WIB
5 Jurusan Kuliah yang Tidak Ada Fisika, Berminat?
5 Jurusan Kuliah yang Tidak Ada Fisika, Berminat? (Foto: Freepik)
JAKARTA – Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus berhadapan dengan rumus-rumus fisika, ada kabar baik. Sejumlah jurusan kuliah ternyata tidak mewajibkan mata kuliah fisika sama sekali.


Bagi sebagian pelajar, fisika sering dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan, khususnya bagi mereka yang tidak menyukai hitung-hitungan dan konsep ilmiah yang sulit dipahami. Tak heran, banyak siswa SMA akhirnya memilih jurusan kuliah yang tidak melibatkan fisika sama sekali.

Secara ilmiah, fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi, energi, dan interaksi keduanya dalam ruang dan waktu. Ilmu ini mencakup berbagai fenomena alam, mulai dari partikel subatomik hingga alam semesta secara keseluruhan.
Berikut lima jurusan kuliah yang tidak ada fisika:

1. Jurusan Seni Musik

Jika kamu memiliki minat di bidang musik dan ingin mendalaminya secara akademis, jurusan Seni Musik bisa menjadi pilihan tepat. Di jurusan ini tidak ada mata kuliah fisika. Kamu akan belajar teori musik, teknik bermain alat musik atau vokal, serta sejarah perkembangan musik. Lulusan jurusan ini berpeluang menjadi musisi, komposer, maupun produser musik.

2. Jurusan Sastra

Jurusan ini tersedia dalam berbagai pilihan, seperti Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Bahasa Jepang, dan lainnya. Fokus utamanya adalah kajian linguistik, analisis teks sastra, serta kemampuan berbahasa lisan maupun tulisan. Jurusan ini tidak mewajibkan mata kuliah fisika atau ilmu sains lainnya. Setelah lulus, kamu memiliki peluang besar untuk berkarier sebagai content writer, copywriter, maupun jurnalis.

 

Halaman:
1 2
