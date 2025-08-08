Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani, Tak Disangka Pernah Mondok di Pesantren

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |22:05 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani, Tak Disangka Pernah Mondok di Pesantren
Ini Riwayat Pendidikan Nikita Mirzani, Tak Disangka Pernah Mondok di Pesantren (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Nikita Mirzani, tak disangka pernah mondok di pesantren. Nikita Mirzani, sosok yang dikenal publik sebagai artis penuh sensasi dan kontroversi, ternyata memiliki riwayat pendidikan yang mengejutkan.

Sebelum namanya melambung di dunia hiburan, ibu dari tiga anak ini pernah menempuh pendidikan di salah satu institusi Islam paling terkenal di Indonesia. Fakta bahwa ia pernah menjadi santriwati di sebuah pondok pesantren modern menjadi sisi lain dari perjalanan hidupnya yang jarang diketahui.

Mengemban Ilmu di Pondok Pesantren Modern Gontor

Nikita Mirzani membenarkan bahwa ia pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Modern Gontor, yang berlokasi di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Pondok Pesantren Gontor dikenal luas dengan sistem pendidikan yang sangat ketat dan disiplin, serta kurikulum yang komprehensif.

Kehidupan Nikita sebagai santriwati di sana berlangsung selama dua tahun enam bulan. Selama masa itu, ia dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku dengan teguh, serta harus belajar dan menghafal berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum dengan intensitas yang tinggi.

Meskipun memiliki tekad untuk mendalami ilmu agama, perjalanan Nikita di Gontor tidak berlangsung hingga lulus. Nikita mengungkapkan bahwa beban belajar dan kedisiplinan yang ketat membuatnya sering sakit-sakitan, bahkan hingga menderita tifus berulang kali. Ia juga mengalami kerontokan rambut akibat tekanan tersebut. Kondisi ini membuat orang tuanya, Mawardi dan Julaelah, merasa tidak tega.

Dengan pertimbangan kesehatan dan rasa iba, ibunya akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Nikita dari pesantren. Padahal, Nikita memiliki cita-cita mulia, yaitu menjadi seorang ustazah untuk menyebarkan ilmu agama dan membantu orang lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
