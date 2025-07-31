Cara Mengecek Status Penerima Bantuan PIP Dikdasmen Sudah Terdaftar atau Belum

JAKARTA – Cara mengecek status penerima bantuan PIP Dikdasmen sudah terdaftar atau belum. Penerima bantuan PIP terus disalurkan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). Bantuan ini ditujukan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya.

Namun, masyarakat masih bingung bagaimana cara memastikan apakah anaknya telah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP. Berikut langkah-langkah mudah yang dapat dilakukan anda untuk mengecek status penerimaan bantuan PIP Dikdasmen secara mandiri:

1. Akses Situs Resmi PIP



- Langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah kunjungi laman resmi Program Indonesia Pintar di https://pip.kemendikdasmen.go.id/home_v1. Situs ini disediakan untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

2. Masukan Data Siswa



Pengguna akan diminta untuk mengisi sejumlah data seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan tanggal lahir siswa