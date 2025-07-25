10 Kota Terbaik di Dunia untuk Mahasiswa versi QS 2026

JAKARTA – 10 kota terbaik di dunia untuk mahasiswa versi QS 2026. Lembaga pemeringkatan pendidikan tinggi global Quacquarelli Symonds (QS) merilis Best Student Cities Ranking 2026 pada 15 Juli lalu. Hasilnya menobatkan Seoul, Tokyo, dan London sebagai tiga besar, menegaskan dominasi Asia dan Eropa sebagai tujuan studi global.

QS menilai kota berdasarkan enam indikator utama: peringkat universitas, keberagaman mahasiswa, daya tarik kota, aktivitas perekrutan oleh perusahaan, keterjangkauan, dan penilaian mahasiswa. Hanya kota dengan populasi di atas 250.000 dan minimal dua kampus yang masuk QS World University Rankings yang dapat masuk daftar.

1. Seoul, Korea Selatan

Seoul bukan hanya terkenal karena budaya pop-nya seperti K-pop, drama Korea, dan sajian BBQ khas Korea, tetapi juga menjadi kota pendidikan unggulan. Dalam QS Best Student Cities 2026, Seoul meraih peringkat pertama berkat keberadaan 20 universitas ternama, termasuk Seoul National University. Kota ini unggul dalam aspek daya tarik kota dan peluang kerja bagi mahasiswa internasional.

Berdasarkan Time Out Worldwide, Seoul menempati peringkat kedelapan dalam sistem transportasi publik dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 84 persen. Dari sisi keamanan, Seoul mendapatkan skor 74,6 menurut Numbeo, yang menempatkannya dalam kategori tingkat kejahatan rendah. Dalam Happy City Index 2025, kota ini juga menduduki posisi keenam sebagai salah satu kota paling bahagia di dunia.

2. Tokyo, Jepang

Tokyo dikenal luas berkat kuliner sushi, kawasan ikonik Shibuya Crossing, dan landmark Tokyo Tower. Dalam QS Best Student Cities 2026, Tokyo menempati peringkat kedua secara global, didukung oleh reputasi akademik dari universitas ternama seperti University of Tokyo dan Waseda University.

Tokyo juga diakui sebagai salah satu dari 19 kota dengan sistem transportasi publik terbaik di dunia. Skor keamanannya tinggi, yakni 76,4 menurut Numbeo. Dengan perpaduan kemajuan teknologi, keamanan luar biasa, dan kualitas pendidikan yang tinggi, Tokyo menjadi pilihan menarik bagi mahasiswa internasional.

3. London, Inggris

London tetap menjadi magnet global berkat ikon seperti Big Ben, Stadion Wembley, dan klub sepak bola legendaris. Namun, dalam QS Best Student Cities 2026, kota ini turun ke posisi ketiga setelah enam tahun berturut-turut berada di puncak. Penurunan disebabkan tingginya biaya hidup dan skor keterjangkauan yang rendah.

Meski demikian, universitas-universitas seperti University College London (UCL) dan King’s College London tetap menjadi daya tarik. London juga memiliki sistem transportasi unggulan, menempati peringkat keenam global menurut Time Out, dengan 86% pengguna menyatakan puas. Skor keamanan London cukup rendah (46,7), dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Dalam Happy City Index 2025, kota ini berada di peringkat ke-31.