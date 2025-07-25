Perbedaan Jam Belajar Sekolah di Negara Asia, Indonesia Paling Pagi

Perbedaan Jam Belajar Sekolah di Negara Asia, Indonesia Paling Pagi (Foto: Freepik)

PERBEDAAN jam belajar sekolah di negara Asia. Jam masuk sekolah adalah salah satu aspek pendidikan yang bervariasi di seluruh dunia. Bagi banyak siswa, jam pelajaran menentukan rutinitas harian mereka.

Di antara berbagai negara, khususnya di Asia, waktu dimulainya sekolah menunjukkan pola yang menarik, dengan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan jam masuk paling pagi.

Secara umum, sebagian besar negara menetapkan jam mulai sekolah antara pukul 08.00 hingga 09.00 pagi. Namun, di beberapa wilayah atau jenjang pendidikan, waktu masuk bisa lebih awal.

Terutama dengan adanya uji coba kontroversial di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beberapa sekolah menengah atas di Kupang saat ini mengambil bagian dalam program uji coba yang mengharuskan siswa, khususnya kelas XII (berusia 17-18 tahun) dari sepuluh sekolah berbeda, untuk memulai kelas pada pukul 05.30 pagi.

Para penggagas uji coba ini meyakini bahwa jam masuk yang lebih awal akan membantu meningkatkan disiplin sekolah. Kendati demikian, laporan dari banyak orang tua justru menyebutkan bahwa anak-anak mereka merasa kelelahan ketika tiba di rumah setelah seharian belajar.

Berikut adalah perbandingan jam belajar di beberapa negara Asia:

- Jepang

Jam belajar di sekolah-sekolah biasanya dimulai sekitar pukul 08.45 pagi. Kegiatan belajar umumnya selesai antara pukul 15.15 hingga 16.00 sore.