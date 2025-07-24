Apakah IQ bisa Turun dan Naik? Ini Faktanya

JAKARTA – Apakah IQ bisa turun dan naik? Ini faktanya. Banyak orang percaya bahwa IQ atau Intelligence Quotient bersifat tetap sejak lahir.

Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya benar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan seseorang bisa mengalami perubahan seiring waktu, baik meningkat maupun menurun.

Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk cara pengasuhan, kondisi lingkungan, kebiasaan hidup, hingga tingkat tekanan mental yang dialami.

Berikut adalah beberapa penyebab utama yang dapat menyebabkan penurunan IQ.

Faktor Penyebab Utama Penurunan IQ

1. Faktor Genetik

Meski gen memiliki peranan penting dalam menentukan IQ, kontribusinya hanya sekitar 30–50 persen. Selebihnya, kecerdasan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan kondisi eksternal seperti lingkungan sosial dan pendidikan.

2. Lingkungan dan Pola Asuh

Kondisi tempat tinggal, kualitas pendidikan orangtua, dan rangsangan sosial sangat mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Kurangnya dukungan atau stimulasi yang cukup bisa menyebabkan turunnya kecerdasan. Selain itu, gaya hidup yang lebih banyak diisi dengan bermain gim dan minim aktivitas membaca turut memperburuk situasi.