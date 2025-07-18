Advertisement
EDUKASI SEKOLAH

Beasiswa Kuliah ke China dan Taiwan untuk WNI Lulusan SMA/SMK

Khafid Mardiyansyah-Jum'at, 18 Juli 2025 |21:15 WIB
Beasiswa Kuliah ke China dan Taiwan untuk WNI Lulusan SMA/SMK
Ilustrasi
A
A
A

SURABAYA - Kesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri kini semakin terbuka lebar. Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan global, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, tren studi ke luar negeri mengalami peningkatan, terutama ke negara-negara Asia seperti China dan Taiwan yang mulai mendapat perhatian sebagai destinasi pendidikan unggulan.

Peningkatan ini tidak terlepas dari faktor biaya kuliah yang kompetitif, kemajuan riset dan teknologi, serta kemitraan strategis antara negara-negara Asia dengan Indonesia. 

Banyak institusi di China dan Taiwan yang menawarkan kurikulum internasional dan berbagai beasiswa bagi pelajar asing. Kondisi ini membuka ruang baru bagi generasi muda Indonesia untuk meraih gelar akademik sekaligus memperluas wawasan budaya dan profesional mereka.

Namun, tantangan seperti biaya hidup, kemampuan bahasa, dan akses informasi masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelajar Indonesia. Tak sedikit yang akhirnya gagal berangkat karena minimnya dukungan finansial atau persiapan yang belum matang. Di sinilah pentingnya peran program-program pendukung yang terstruktur, transparan, dan dapat menjangkau kalangan yang lebih luas.

