12 Contoh Teks Berita Singkat dengan Unsur 5W+1H, Lengkap dengan Strukturnya

JAKARTA – 12 contoh teks berita singkat dengan unsur 5 W+1H lengkap dengan strukturnya. Keberadaan unsur 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, dan How) menjadi elemen dasar yang wajib ada dalam penulisan berita. Unsur-unsur ini membantu pembaca memahami peristiwa secara menyeluruh dengan struktur yang informatif, ringkas, dan objektif.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini 12 contoh teks berita singkat yang dirangkum oleh Okezone, dan sudah memenuhi kaidah 5W+1H serta struktur penulisan berita yang benar: lead, body, hingga penutup.

Berikut contoh teks berita singkat dengan unsur 5W+1H lengkap dengan strukturnya.





1. Israel Bombardir Damaskus, Warga Sipil Jadi Korban



JAKARTA - Serangan udara kembali mengguncang ibu kota Suriah, Damaskus, pada Kamis (17/7/2025) pagi waktu setempat. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan dengan jet tempur dan drone, menyebabkan tiga orang tewas dan 34 lainnya luka-luka. Serangan tersebut terjadi saat warga beraktivitas di kawasan permukiman. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel mengenai tujuan serangan, namun media lokal menduga targetnya adalah fasilitas milisi yang bersekutu dengan Iran.





2. BSU Rp600 Ribu Cair ke Batch 4, Bagaimana Nasib Batch 2?



JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu untuk pekerja yang terdaftar pada batch 4. Pencairan dilakukan mulai Rabu (16/7/2025) melalui Kantor Pos dan bank himbara. Sementara itu, banyak penerima batch 2 yang masih menunggu pencairan dan mempertanyakan status mereka. Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau penerima untuk mengecek status melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.





3. Timnas Indonesia Tantang Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia



JAKARTA - Drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menempatkan Timnas Indonesia satu grup dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Irak, dan Korea Selatan. Pertandingan perdana akan digelar pada September 2025. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan tim akan mempersiapkan diri dengan serius, mengingat kekuatan lawan yang merata.