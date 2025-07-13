Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Arti Kata Palum? Lawan Kata Haus yang Resmi Masuk KBBI

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |17:49 WIB
Apa Arti Kata Palum? Lawan Kata Haus yang Resmi Masuk KBBI
Apa Arti Kata Palum? Lawan Kata Haus yang Resmi Masuk KBBI (Foto: Freepik)
A
A
A

APA arti kata Palum? Lawan kata haus yang resmi masuk KBBI, ternyata artinya adalah sudah puas minum atau hilang rasa haus. Peresmian kata Palum sebagai lawan kata dari haus ini pun menjadi perbincangan warganet.

Kata haus yang artinya berasa kering kerongkongan dan ingin minum kini telah resmi memiliki lawan kata, seperti lapar yang lawan katanya kenyang dan lainnya. 

Dalam unggahan Instagram @badanbahasakemendikbud, dikutip Minggu (13/7/2025), baru-baru ini “Palum” telah ditelah ditetapkan sebagai lawan kata dari haus. Para warganet pun bertanya-tanya arti dari kata “Palum”. 

Rasa penasaran warganet pun akhirnya terjawab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ternyata kata “Palum” artinya sudah puas minum; hilang rasa haus. 
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

