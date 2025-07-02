Riwayat Pendidikan Desta Mahendra Lulusan Institut Kesenian Jakarta

JAKARTA – Riwayat pendidikan Deddy Mahendra Desta yang ternyata lulusan Institut Kesenian Jakarta. Presenter Desta Mahendra tengah menjadi sorotan lantaran kecelakaan yang dia alami saat touring bersama klub motor The Dudas Minus One di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Nama Desta, atau Deddy Mahendra Desta, mungkin sudah tidak asing lagi di industri hiburan Tanah Air. Ia pernah bekerja sebagai musisi, komedian, penyiar radio, dan presentasi.

Namun, tidak banyak orang yang menyadari fakta bahwa Desta, yang sering muncul di layar kaca, mengalami perjalanan pendidikan yang sangat menarik. Selain itu, perjalanan pendidikannya memiliki hubungan yang kuat dengan karier seni yang saat ini ia jalani. Berikut informasi yang telah dirangkum oleh Okezone, Rabu (2/7/2025).

Salah satu sekolah negeri terbaik di ibu kota, SMA Negeri 68 Jakarta, adalah tempat Desta memulai perjalanan pendidikannya. Kecintaan Desta pada musik mulai berkembang di masa putih abu-abu itu.

Ia bergabung dengan teman-temannya dalam band, termasuk Ricky Siahaan, yang kemudian menjadi gitaris band Seringai. Chapter 69, band mereka saat itu, banyak memainkan lagu alternatif seperti Smashing Pumpkins.

Setelah lulus sekolah menengah atas, Desta menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), yang terkenal melahirkan banyak artis dan artis hiburan yang hebat. Di sanalah bakatnya berkembang dan terasah. Ia mendirikan band Clubeighties bersama teman-temannya di kampus, yang kemudian membuatnya terkenal di industri musik Indonesia.