Daftar Beasiswa yang Masih Buka hingga Juli 2025

JAKARTA – Daftar beasiswa yang masih buka hingga Juli 2025. Momen penutupan semester akan segera tiba, dan ini adalah kesempatan besar untuk kamu yang ingin melanjutkan studi dengan dukungan beasiswa.

Beberapa program beasiswa baik dari lembaga swasta maupun pemerintah, dengan benefit biaya kuliah dan tunjangan hidup masih membuka masa pendaftaran hingga bulan ini. Mulai dari beasiswa penuh, sebagian, hingga program dukungan pengembangan soft skill.

Berikut beberapa daftar beasiswa yang masih buka hingga Juli 2025 serta tahapan penting untuk memastikan calon pendaftar tidak melewatkan kesempatan ini:

1. Djarum Beasiswa Plus 2025

Djarum Beasiswa Plus merupakan program beasiswa dari Djarum Foundation untuk mahasiswa S1/D4 di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Djarum Foundation semester IV dengan IPK minimal 3.00, aktif di organisasi, dan tidak sedang menerima beasiswa lain.

· Fasilitas: dana Rp1 juta per bulan, pelatihan soft skill (leadership, teamwork, komunikasi), jaringan alumni dan pengabdian masyarakat

· Deadline: 11 Juli 2025

2. Beasiswa Inovasi Muda 2025

Beasiswa Inovasi Muda ditujukan untuk mahasiswa aktif D3/D4/S1 semester 2-6 di seluruh Indonesia. Selama satu tahun, program ini memberikan bantuan biaya kuliah sebesar Rp500.000 per bulan dan dana untuk melaksanakan proyek berkelanjutan.

· Fasilitas: dukungan biaya pendidikan, dana proyek berkelanjutan hingga Rp500.000 per bulan, dan mentor pendamping

· Deadline: 16 Juli 2025