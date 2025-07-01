Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Beasiswa yang Masih Buka hingga Juli 2025

Beby Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |09:37 WIB
Daftar Beasiswa yang Masih Buka hingga Juli 2025
Daftar Beasiswa yang Masih Buka hingga Juli 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar beasiswa yang masih buka hingga Juli 2025. Momen penutupan semester akan segera tiba, dan ini adalah kesempatan besar untuk kamu yang ingin melanjutkan studi dengan dukungan beasiswa.

Beberapa program beasiswa baik dari lembaga swasta maupun pemerintah, dengan benefit biaya kuliah dan tunjangan hidup masih membuka masa pendaftaran hingga bulan ini. Mulai dari beasiswa penuh, sebagian, hingga program dukungan pengembangan soft skill.

Berikut beberapa daftar beasiswa yang masih buka hingga Juli 2025 serta tahapan penting untuk memastikan calon pendaftar tidak melewatkan kesempatan ini:

1. Djarum Beasiswa Plus 2025

Djarum Beasiswa Plus merupakan program beasiswa dari Djarum Foundation untuk mahasiswa S1/D4 di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Djarum Foundation semester IV dengan IPK minimal 3.00, aktif di organisasi, dan tidak sedang menerima beasiswa lain.

·         Fasilitas: dana Rp1 juta per bulan, pelatihan soft skill (leadership, teamwork, komunikasi), jaringan alumni dan pengabdian masyarakat

·         Deadline: 11 Juli 2025

2. Beasiswa Inovasi Muda 2025

Beasiswa Inovasi Muda ditujukan untuk mahasiswa aktif D3/D4/S1 semester 2-6 di seluruh Indonesia. Selama satu tahun, program ini memberikan bantuan biaya kuliah sebesar Rp500.000 per bulan dan dana untuk melaksanakan proyek berkelanjutan.

·         Fasilitas: dukungan biaya pendidikan, dana proyek berkelanjutan hingga Rp500.000 per bulan, dan mentor pendamping

·         Deadline: 16 Juli 2025

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/624/3157675/anak_sekolah-IVNC_large.jpg
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155997/beasiswa-TqgR_large.jpg
Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/624/3155691/beasiswa-YwqH_large.jpg
Daftar Kriteria yang Bisa Ikut Beasiswa Unggulan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/624/3154525/pacu_jalur-vahl_large.jpg
Dhika Pacu Jalur Dapat Beasiswa Pendidikan Rp20 Juta dan Gelar Duta Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/65/3154172/beasiswa-2gEp_large.jpg
Benarkah Kampus Top Dunia Mulai Menolak Beasiswa LPDP dari Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/624/3152364/beasiswa-HUtv_large.jpg
Keren! 2 Pelajar dari Keluarga Sederhana Ini Dapat Beasiswa Kuliah di Kanada dan Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement