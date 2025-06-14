Kisah Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Beasiswa S1 dan S2 Udinus Semarang

Kisah Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Beasiswa S1 dan S2 Udinus Semarang (Foto: Instagram)

JAKARTA – Kisah Pratama Arhan, pemain Timnas Indonesia yang dapat beasiswa S1 dan S2 Udinus Semarang. Arhan merupakan pemain muda yang menarik perhatian publik karena tampil impresif pada ajang Piala AFF 2020.

Bek sayap kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan Alif, tak hanya membuat bangga publik lewat aksinya di lapangan hijau. Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang, memberikan beasiswa penuh S1 dan kesempatan untuk lanjut S2 kepada Arhan, sebagai bentuk apresiasi dan investasi kampus untuk masa depan atlet berprestasi.

Dalam kegiatan “Sinergi untuk Prestasi” di Udinus Semarang, Rektor Edy Noersasongko secara simbolis memberikan beasiswa kepada pemain muda terbaik Piala AFF 2020 tersebut.

Detail Beasiswa dan Dukungan Akademik

· Jenjang S1: Pembebasan biaya kulah (SPP dan SKS) hingga lulus di Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen, tempatnya berkuliah sejak 2020.

· Kesempatan S2: Saat S1 selesai, Arhan memiliki hak untuk melanjutkan ke S2 yang sepenuhnya ditanggung Udinus.

Edy berpendapat bahwa kemudahan akses pendidikan ini adalah salah satu cara Udinus berkontribusi dalam memastikan masa depan atlet, jika sudah tidak bisa berkarir di bidang olahraga.

“Sukses di olahraga, sukses juga di pendidikan,” ujar Edy

Arhan juga diberikan sebuah laptop agar dapat tetap mengikuti perkuliahan meskipun dari jauh. Ia juga menyampaikan terima kasih atas beasiswa yang diberikan.