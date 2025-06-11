Daftar Kampus BUMN yang buka Beasiswa 2025

JAKARTA - Daftar kampus BUMN yang buka beasiswa 2025. Program beasiswa dari kampus-kampus milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali dibuka di tahun 2025 melalui skema beasiswa APERTI BUMN, atau Aliansi Perguruan Tinggi BUMN yang merupakan kerja sama antara enam perguruan tinggi yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Ketua Umum Aperti Iwa Garniwa Mulyana mengatakan, melalui beasiswa ini lulusan SMA sederajat bisa mendapatkan beasiswa di enam perguruan tinggi milik BUMN.

Program ini menawarkan pembebasan biaya pendidikan secara penuh maupun sebagian, serta peluang pengembangan karier di lingkungan BUMN. Berikut enam kampus BUMN yang membuka pendaftaran beasiswa di tahun 2025:



1. Telkom University (Tel-U)

Sebagai kampus milik PT Telkom Indonesia, Telkom University menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang fokus pada teknologi, bisnis, dan komunikasi. Dalam program APERTI BUMN, Telkom University menawarkan beasiswa penuh kepada calon mahasiswa berprestasi, khususnya di program studi yang mendukung transformasi digital dan ekonomi kreatif nasional. Penerima beasiswa juga akan mendapatkan pembinaan karier serta akses jaringan industri digital.

2. Institut Teknologi PLN (ITPLN)

Institut Teknologi PLN adalah perguruan tinggi milik PT PLN (Persero) yang berfokus pada bidang energi, teknik elektro, dan teknologi ketenagalistrikan. Melalui beasiswa APERTI BUMN 2025, ITPLN membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk belajar secara gratis dan mendapatkan akses ke fasilitas riset energi terbarukan serta peluang magang di lingkungan PLN. Beasiswa ini ditujukan untuk mendukung pembangunan sektor energi nasional.