HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Roy Suryo, Mantan Menpora dan Pakar Telematika Lulusan UGM

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |15:32 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Roy Suryo, Mantan Menpora dan Pakar Telematika Lulusan UGM
Ini Riwayat Pendidikan Roy Suryo, Mantan Menpora dan Pakar Telematika Lulusan UGM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Roy Suryo, Mantan Menpora dan pakar Telematika lulusan UGM. Roy Suryo tengah menjadi sorotan lantaran polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengklaim memiliki bukti teknis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ijazah Jokowi dan data akademik yang seharusnya. Klaim ini menuai kontroversi luas, terutama karena pernyataan serupa sebelumnya telah ditolak oleh pengadilan pada tahun-tahun sebelumnya.

Polresta Solo pun mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi. Adapun laporan dilayangkan oleh kelompok relawan Alap-Alap Jokowi. Salah satu orang yang dilaporkan kelompok relawan Alap-Alap Jokowi adalah Roy Suryo.

Melansir laman Kemenpora, Kamis (22/5/2025), Drs. KRMT Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 16 Januari 2013 hingga 20 Oktober 2014.

1. Riwayat Pendidikan

Roy Suryo menamatkan pendidikan dasar di SD Netral C Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kemudian, dia menyelesaikan kuliah pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gadjah Mada (1986-1991).

Dia lalu mengajar di Jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia tahun 1994—2004. Ia juga pernah tercatat sebagai pengajar tamu di Program D-3 Komunikasi UGM, mengajar fotografi untuk beberapa semester namun tidak berstatus sebagai dosen tetap UGM. Roy Suryo menamatkan pendidikan magister ilmu kesehatan masyarakat di FK UGM.

 

